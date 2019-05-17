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17.05.2019
Интерфакс-АВН

Подводный робот "Сарма" будет иметь дальность хода в 10 тыс. км - замглавы ФПИ

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Игорь Денисов
Игорь Денисов.
Источник изображения: Фонд перспективных исследований

Аппарат нацелен на выполнение оборонных задач, но может служить и гражданским целям

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Технический проект сверхавтономного подводного необитаемого аппарата "Сарма" будет готов в начале лета, заявил в интервью "Интерфаксу" заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

"Это проект "Сарма", техпроект мы завершаем в июне, определена схема деления, обоснованы составные части. Проект движется по утвержденному графику. Это комплексный проект, у него много характеристик. Его изюминка - энергетическая автономность, запас хода должен будет составлять порядка 10 тысяч километров", - сказал Денисов.

Он сообщил, что, исходя из закладываемых задач, для аппарата будут созданы соответствующие системы навигации, связи и обеспечения.

"Железо" будет появляться поэтапно. Сначала оно будет работать на классических аккумуляторах, дальше для увеличения автономности будут использоваться иные движители, которые сегодня находятся на этапе обоснования возможности изготовления, исходя из заложенных сроков и стоимости проекта", - отметил замглавы ФПИ.

Он сообщил, что робот создается для военных, однако его функции могут быть полезны и гражданским заказчикам.

"Мы ориентированы на решение задач оборонного класса, хотя и с точки зрения гражданской области такой аппарат найдет область применения. Смысл понятен: автономный аппарат не требует большого количества межоперационных сервисных операций. Ушел на три месяца, вернулся с необходимой информацией из-под воды", - сказал Денисов.

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