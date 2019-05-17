Корабль ВМФ России на учениях в Японском море уничтожил воздушную и морскую цели
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС
Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Адмирал Невельской" в акватории Японского моря провёл комплекс артиллерийских стрельб по различным целям, сообщает в четверг штаб Тихоокеанского флота (ТОФ).
"Выполнена артиллерийская стрельба по имитированным воздушным целям из 57-мм артиллерийских установок АК-725. Также навыки совершенствовали нештатные корабельные расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2"", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.
Затем были отработаны противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы по макету морской плавающей мины, информирует ТОФ.
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