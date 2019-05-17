Войти
17.05.2019
Интерфакс-АВН

Корабль ВМФ России на учениях в Японском море уничтожил воздушную и морскую цели

644
0
+1
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской"
Большой десантный корабль "Адмирал Невельской".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Экипаж большого десантного корабля (БДК) "Адмирал Невельской" в акватории Японского моря провёл комплекс артиллерийских стрельб по различным целям, сообщает в четверг штаб Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Выполнена артиллерийская стрельба по имитированным воздушным целям из 57-мм артиллерийских установок АК-725. Также навыки совершенствовали нештатные корабельные расчёты переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела-2"", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Затем были отработаны противоминные задачи с выполнением артиллерийской стрельбы по макету морской плавающей мины, информирует ТОФ.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Япония
Проекты
БДК 775
Военные учения
ТОФ
Похожие новости
27.10.2017
Рост доверия: чему учатся российские и индийские военные на "Индре-2017"
20.10.2017
Российско-индийские военные учения "Индра". Досье
13.09.2016
В Южно-Китайском море начинаются военно-морские учения РФ и КНР
31.08.2016
Отряд кораблей ТОФ в начале сентября отправится в Китай на международные учения
21.04.2014
Арктика – зона конфронтации
19.11.2008
Град Китеж. В каком состоянии подводный флот России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 03:47
  • 79
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 18.05 03:27
  • 2
"Армату" предлагают снабдить системой разведки "Глаз"
  • 18.05 03:13
  • 5
Новый канал: как авианосцы США проникнут в Черное море
  • 18.05 03:13
  • 2
В МИД РФ прокомментировали территориальные претензии Эстонии
  • 18.05 03:04
  • 2
Испытания выявили недочеты в конструкции атомной подлодки "Казань"
  • 18.05 02:07
  • 3
Россия начала поставки истребителей Су-30СМ в Беларусь
  • 17.05 22:04
  • 25
Путин: у Минобороны должна быть четкая информация об армиях иностранных государств
  • 17.05 21:57
  • 10
Начались оценочные испытания снайперской винтовки "Уголек"
  • 17.05 21:27
  • 1
Названа точность гиперзвуковой ракеты "Кинжал"
  • 17.05 20:00
  • 44
Путин захотел 76 Су-57
  • 17.05 19:45
  • 48
Потери в вооружённых конфликтах, катастрофы, аварии, происшествия
  • 17.05 19:43
  • 82
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 17.05 19:39
  • 9
Путин рассказал о скидке на Су-57
  • 17.05 19:21
  • 1
Российские ученые планируют начать строить обсерватории на Луне в начале 2030-х годов
  • 17.05 19:20
  • 3
Лётчики-испытатели уклончиво ответили президенту на вопрос "нравится ли Су-57"