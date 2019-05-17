Угрозы для войск США на Ближнем Востоке возросли - Пентагон

Соединенные Штаты объявили об отзыве вспомогательного персонала своих дипмиссий в Ираке, в то время как администрация президента Дональда Трампа предупреждает о потенциальных угрозах для американских сил на Ближнем Востоке со стороны Ирана или подконтрольных ему сил в регионе.

Об этом передаёт "Голос Америки".

Посольства США в Ираке, Ливане, Объединённых Арабских Эмиратах и Туркменистане призвали американских граждан соблюдать повышенную бдительность. Германия и Нидерланды объявили, что приостанавливают программы по подготовке войск в Ираке.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм попросил Госдепартамент и Министерство обороны США провести брифинг для законодателей об угрозе со стороны Ирана. По словам Грэма, на данный момент ему известно только то, что пишут в газетах.

Президент США Дональд Трамп накануне, 14 мая, опроверг сообщение газеты The New York Times о том, что в Вашингтоне обсуждают план отправки 120 тыс. военнослужащих на Ближний Восток для противодействия угрозе со стороны Ирана, однако не исключил возможность развертывания войск в будущем.