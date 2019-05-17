Роскосмос до конца 2019 года представит в кабмин эскизный проект сверхтяжелой ракеты

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что каждая часть российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей" должна стать самостоятельным изделием

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя будет представлен в правительство до конца 2019 года. Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Кроме того, мы уже начали разворачивать работы по созданию ракеты сверхтяжелого класса, и до конца этого года мы должны представить эскизный проект ракеты в правительство Российской Федерации", - приводятся слова Рогозина в поздравлении НПО "Энергомаш" с 90-летним юбилеем.

В конце марта 2018 года Роскосмос заказал у Ракетно-космической корпорации "Энергия" эскизный проект ракетного комплекса сверхтяжелого класса, цена по представленным на сайте госзакупок данным контракта составит 1,6 млрд рублей. Работы должны быть выполнены до 31 октября 2019 года.

Ранее Рогозин сообщил, что российская ракета-носитель сверхтяжелого класса "Енисей" будет собираться по принципу технологического конструктора - каждая часть должна стать самостоятельным изделием. В соответствии с планами конструкторов, на первом этапе она должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза.