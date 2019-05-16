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16.05.2019
ТАСС

Более 50 самолетов и вертолетов отразили высадку условного десанта в Крыму в ходе учений

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Ми-35М
Ми-35М.
Источник изображения: rg.ru

Маневры проводятся в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, дислоцированных в республике

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Оперативно-тактическая, штурмовая и армейская авиация 4-й армии ВВС и ПВО в рамках учений предотвратила высадку морского и воздушного десанта на побережье Крыма и уничтожила его корабельную группировку.

Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"Более 50 самолетов и вертолетов отработали учебно-боевые задачи по уничтожению корабельных группировок противника, нанесению поражения морскому десанту на берегу, отражению высадки воздушных десантов в Крыму", - говорится в сообщении.

Ликвидацию высадившихся десантников условного противника на берегу обеспечили экипажи 20 ударных вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ка-52, а также звено штурмовиков Су-25, уточнили в округе.

Для поражения корабельных группировок на морском переходе командование объединения ВВС и ПВО ЮВО задействовало два звена бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также около 10 истребителей Су-27М3.

Ранее 10 истребителей Су-27П и Су-30СМ 4-й армии ВВС и ПВО и морской авиации Черноморского флота в рамках учений отработали отражение воздушной атаки условного противника над Крымом.

Трехдневные летные тактические учения проводятся в рамках проверки боевой готовности авиационных частей, дислоцированных в Крыму.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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