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16.05.2019
ТАСС

Основную часть учений "Щит Союза - 2019" планируют провести под Нижним Новгородом

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Совместные учения ВС России и Белоруссии
Совместные учения ВС России и Белоруссии.
Источник изображения: Минобороны РФ

Маневры пройдут на полигоне Мулино

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Российские и белорусские военные планируют провести основную часть совместных учений "Щит Союза - 2019" на полигоне Мулино в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

"В Санкт-Петербург прибыла делегация представителей Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь. Белорусские офицеры проведут рабочую встречу с командованием и офицерами штаба Западного военного округа, а также рекогносцировку районов проведения в сентябре 2019 года совместных оперативных учений Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Щит Союза - 2019" на полигоне Мулино в Нижегородской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что на этом полигоне планируется провести основную часть предстоящих маневров.

Визит делегации завершится 16 мая.

Ранее белорусскими и российскими военными в ходе подготовки к учениям была проведена совместная командно-штабная тренировка, в ходе которой были отработаны вопросы организации взаимодействия в рамках региональной группировки войск при совместном выполнении задач, а также совершенствования системы управления.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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