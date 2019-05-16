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16.05.2019
Интерфакс-АВН

Российская авиация провела учения по отражению высадки морского и воздушного десанта на побережье Крыма

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Су-24М. Архивное фото
Су-24М. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Ростов-на-Дону. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Оперативно-тактическая штурмовая и армейская авиация объединения ВВС и ПВО Южного военного округа отразила высадку морского и воздушного десанта на побережье Крыма в рамках летного тактического учения, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Более 50 самолетов и вертолетов отработали учебно-боевые задачи по уничтожению корабельных группировок противника, нанесению поражения морскому десанту на берегу, отражению высадки воздушных десантов. Разгром высадившихся десантов на берегу обеспечили экипажи двадцати ударных вертолетов армейской авиации Ми-35 и Ка-52, а также звено штурмовиков Су-25", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для поражения корабельных группировок на морском переходе командование объединения ВВС и ПВО ЮВО задействовало два звена бомбардировщиков Су-24М и Су-34, а также около 10 истребителей Су-27М3.

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