Комплексы ПВО "Бук-М3" впервые заступят на опытно-боевое дежурство в Центральном военном округе в 2020 году

Екатеринбург. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" впервые заступят на опытно-боевое дежурство в Центральном военном округе в 2020 году, сообщил в среду на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Планируется первая поставка новейших комплексов "Бук-М3". Они заступят на опытно-боевое дежурство в 2020 году", - сказал Лапин, уточнив, что комплексами планируется перевооружить одну из зенитных ракетных бригад округа в Сибири.

Для освоения "Бук-М3" военнослужащие бригады будут отправлены в учебный центр боевого применения на полигоне Капустин Яр.

Генерал-полковник Лапин добавил, что до конца 2019 года планируется поставка в округ более 700 единиц военной техники и вооружения.