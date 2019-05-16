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16.05.2019
Интерфакс-АВН

Комплексы ПВО "Бук-М3" впервые заступят на опытно-боевое дежурство в Центральном военном округе в 2020 году

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Самоходная установка "Бук-М3"
Самоходная установка "Бук-М3".
Источник изображения: CC BY 4.0 / Минобороны России

Екатеринбург. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Новейшие зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М3" впервые заступят на опытно-боевое дежурство в Центральном военном округе в 2020 году, сообщил в среду на встрече с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса Уральского федерального округа сказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"Планируется первая поставка новейших комплексов "Бук-М3". Они заступят на опытно-боевое дежурство в 2020 году", - сказал Лапин, уточнив, что комплексами планируется перевооружить одну из зенитных ракетных бригад округа в Сибири.

Для освоения "Бук-М3" военнослужащие бригады будут отправлены в учебный центр боевого применения на полигоне Капустин Яр.

Генерал-полковник Лапин добавил, что до конца 2019 года планируется поставка в округ более 700 единиц военной техники и вооружения.

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