Войти
16.05.2019
Интерфакс-АВН

"Роскосмос" сам передает материалы по выявленным нарушениям на своих предприятиях в компетентные органы - пресс-служба

474
0
0
Логотип корпорации "Роскосмос"
Логотип корпорации "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" сам стал инициатором проверок со стороны правоохранительных органов в связи с выявленными нарушениями в работе предприятий госкорпорации в прошлые годы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.

"Большая часть материалов была инициирована "Роскосмосом" по итогам работы на предприятиях департамента экономической безопасности и департамента внутреннего аудита госкорпорации. Они проводят проверочные мероприятия в инициативном порядке и в случае выявления нарушений передают материалы проверок в компетентные органы для принятия процессуального решения", - сказали в госкорпорации.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Похожие новости
11.02.2019
Завершена сборка первого двигателя РД-171МВ для "Союза-5"
20.04.2017
Роскосмос полностью переходит на цифровое проектирование ракетной техники
28.02.2013
«Зенит» упал на Украину
15.12.2011
На развитие системы ГЛОНАСС до 2020 года выделено 330 млрд руб
03.08.2011
Строительство космодрома «Восточный» вступает в активную фазу
22.10.2010
Пресс-конференция: "Технологическая модернизация - основа повышения конкурентоспособности радиоэлектронной промышленности"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 16:00
  • 61
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 16.05 15:49
  • 1
Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане
  • 16.05 15:46
  • 31
Путин захотел 76 Су-57
  • 16.05 14:58
  • 2
Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России
  • 16.05 14:52
  • 6
Выбывающий из расписания
  • 16.05 14:49
  • 2
Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
  • 16.05 14:47
  • 3
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
  • 16.05 14:16
  • 76
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 16.05 14:02
  • 1
Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары
  • 16.05 13:06
  • 8
Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы
  • 16.05 13:01
  • 52
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.05 12:58
  • 1
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
  • 16.05 10:51
  • 2
Для российских силовиков создали летающий парализатор
  • 16.05 10:21
  • 2
Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн
  • 16.05 09:00
  • 21
Главный урок катастрофы "Суперджета"