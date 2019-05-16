"Роскосмос" сам передает материалы по выявленным нарушениям на своих предприятиях в компетентные органы - пресс-служба
Космонавтика, Гос. регулирование и финансирование, Структура, собственность, кадры, Состояние и перспективы ОПК:
Логотип корпорации "Роскосмос".
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Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" сам стал инициатором проверок со стороны правоохранительных органов в связи с выявленными нарушениями в работе предприятий госкорпорации в прошлые годы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе госкорпорации.
"Большая часть материалов была инициирована "Роскосмосом" по итогам работы на предприятиях департамента экономической безопасности и департамента внутреннего аудита госкорпорации. Они проводят проверочные мероприятия в инициативном порядке и в случае выявления нарушений передают материалы проверок в компетентные органы для принятия процессуального решения", - сказали в госкорпорации.
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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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