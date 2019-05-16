El Pas (Испания): США угрожают Европе санкциями, если она самостоятельно будет осуществлять свои оборонные проекты

Вашингтон обвиняет Брюссель в нарушении обязательств, принятых в рамках НАТО, и предупреждает о том, что страны Европы ждут политические и экономические последствия, если они продолжат разрабатывать оружие без участия США. Американцы воспринимают первые, пусть и очень робкие, шаги европейской оборонной политики как потенциальную угрозу своему господству на рынке вооружений.

Больше расходов на вооружения, но никакой независимости в стратегических вопросах. США в письменной форме предупредили Евросоюз о том, что его нынешние оборонные планы ставят под удар десятилетия трансатлантической интеграции оборонной промышленности и военного сотрудничества в рамках НАТО.

Послание с датой 1 мая, с которым смогли ознакомиться сотрудники "Паис", изобилует слегка завуалированными угрозами возможного введения политических и торговых санкций, если Брюссель будет осуществлять европейские проекты производства вооружений, не учитывая позиции других стран, в том числе США.

Выпад Министерства обороны в адрес европейских планов усиливает напряженность в отношениях между ЕС и администрацией Дональда Трампа, когда страсти и так были накалены в связи с отказом Германии и Великобритании воспрепятствовать участию китайской корпорации "Хуавэй" в разработке телефонной связи пятого поколения.

США отреагировали вскоре после того, как 18 апреля Европарламент дал временное разрешение на создание Европейского оборонного фонда в 13 миллиардов евро на период с 2021 по 2027 год. Кроме того, Вашингтон не одобряет общие условия так называемого Постоянного структурированного сотрудничества (PESCO), в соответствии с которыми 25 стран ЕС начали осуществление 34 проектов производства вооружений.

"США глубоко обеспокоены принятием Устава Европейского оборонного фонда и общими условиями PESCO", - предупреждает замминистра обороны США Эллен Лорд (Ellen Lord) в послании, отправленном Верховному представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини.

Устав допускает участие компаний стран, не входящих в ЕС, но требует, чтобы интеллектуальная собственность проекта была исключительно европейской. Устав также не разрешает третьим странам устанавливать контроль над экспортом произведенного оружия. Участие в проектах PESCO также ограничено и подлежит единодушному одобрению странами ЕС, в связи с чем Вашингтон опасается, что вето всего лишь одной из стран-членов оставит США за бортом.

В своем жестком послании США обвиняют ЕС в развитии своего военного производства по пути, который "ведет к дублированию, созданию систем вооружений, которые нельзя использовать вместе с уже имеющимися, к распылению и без того небольших оборонных ресурсов и ненужной конкуренции между НАТО и ЕС".

Министерство обороны США предупреждает, что, по его мнению, проект Европейского оборонного фонда и PESCO "означают достойный сожаления шаг назад после трех десятилетий нараставшей интеграции в трансатлантической интеграции оборонной промышленности". При этом Вашингтон добавляет, что "может быть нанесен ущерб не только конструктивным отношениям между НАТО и ЕС, но и потенциально могут вновь разгореться ожесточенные дискуссии по поводу европейских оборонных инициатив, которые 15 лет назад преобладали в наших контактах".

"Налицо очевидный конфликт интересов", - указывает Луис Симон (Luis Simón), директор брюссельского отделения Королевского института Элькано (Elcano) и главный научный сотрудник этого исследовательского центра. Симон напоминает, что "американская промышленность очень широко представлена на европейском рынке". И что США воспринимают первые, пусть и очень робкие, шаги европейской оборонной политики как потенциальную угрозу своему господству, как на европейском рынке, так и в третьих странах.

Однако Администрация Трампа не ограничивается тем, что в жесткой форме излагает свои претензии и недовольство. Послание Лорд, более 30 лет проработавшей в военно-промышленном комплексе, содержит также серьезные предупреждения и угрозы относительно последствий, которые могут наступить в случае осуществления Брюсселем своих планов. "Очевидно, что если США введут встречные ограничения, то они не будут положительно восприняты нашими партнерами и союзниками", - пишет замминистра обороны. "Не хотелось бы вновь возвращаться к этому вопросу в будущем", - предупреждает она и указывает на многомиллионные потери, которые может повлечь данное решение для европейских оборонных предприятий.

В послании говорится, что в прошлом году одна итальянская компания, сотрудничающая с корпорацией "Боинг", получила контракт на разработку и производство новых вертолетов для ВВС США. Сумма контракта составляет 2,8 миллиарда долларов.

В 2017 году Министерство обороны США приобрело вооружение, произведенное 12 европейскими предприятиями, на сумму 2,6 миллиарда долларов. А в 2016 годы выделило предприятиям 24 стран ЕС субсидии на сумму 118,7 миллионов долларов на проведение НИОКР.

США требуют изменить проект Устава Европейского оборонного фонда и удалить из его текста условия, касающиеся интеллектуальной собственности и контроля над экспортом. А также отмены права вето в PESCO и предоставления стране, возглавляющий тот или иной проект, привлекать те предприятия, которые она сочтет нужным.

Но дело в том, что оба документа в феврале были предварительно одобрены Советом министров ЕС и Европарламентом. "Это важный шаг на пути налаживания сотрудничества между европейскими странами в вопросах обороны", - с удовлетворением отметил тогда вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен (Jyrki Katainen). Сейчас Вашингтон настаивает на унизительной для европейцев корректировке в послании, копии которого были отправлены Катайнену и председателю Европарламента Антонио Таяни (Antonio Tajani).

"Перед тем, как документы будут отправлены на дальнейшее рассмотрение, мы призываем вас пересмотреть их, исходя из наших общих долгосрочных интересов и партнерства в области трансатлантической безопасности", - угрожающе пишет Лорд. "Внеся небольшие изменения (…), можно было бы снять нашу обеспокоенность", - уверена замминистра обороны.

Симон считает, что "обеспокоенность США усилилась на фоне Брексита, поскольку англичане при поддержке немцев были гарантией того, что европейская оборонная политика, как в геостратегическом, так и в производственном плане, не будет дискриминационной по отношению к Вашингтону".

По мнению Вашингтона, самим европейским компаниями придется выбирать между европейским и американским рынками из-за "ядовитых", как указано в послании, норм Европейского оборонного фонда. Очень непростая дилемма, учитывая, что расходы США (460 миллиардов евро) вдвое превосходят расходы Европы (210 миллиардов евро).

Непредвиденным последствием может стать то, что европейские компании, работающие за пределами ЕС (особенно на рынке США на основе соглашений с американскими предприятиями) могут отказаться от участия в проектах PESCO, чтобы их интеллектуальная собственность не была заблокирована внутри ЕС или же "пойдут на нарушение правил США о контроле над экспортом", - предупреждает Лорд.

Бернардо де Мигель (Bernardo de Miguel)