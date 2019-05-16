Беларусь получила третью партию учебно-боевых самолетов Як-130

ЦАМТО, 15 мая. ВС Республики Беларусь получили третью партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщается в пресс-релизе Минобороны Республики Беларусь, приуроченном к открытию 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019.

Как отмечается в пресс-релизе, в рамках договора между Министерством обороны Республики Беларусь и ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" о развитии военно-технического сотрудничества в состав войсковой части №19764 переданы еще 4 самолета.

Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 11 мая на аэродроме Лида. Формуляры от самолетов личному составу вручил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.

Первую партию Як-130УБС лидские авиаторы получили в 2015 году. В 2016 году к юбилейной дате – 75-летию со дня образования воинской части, личный состав получил еще 4 учебно-боевые машины.

С момента прибытия первых самолетов летный и инженерно- технический состав авиабазы в кратчайшие сроки в совершенстве овладел всеми особенностями его эксплуатации. Как результат, приобретенный личным составом опыт обслуживания, эксплуатации и боевого применения Як-130УБС существенно повысил боевой потенциал авиационной базы.

В 2016 году на самолетах Як-130 лидские летчики успешно выполнили пуски управляемых ракет "воздух-воздух", совершили посадки на аэродромный участок автомобильной дороги и отработали применение высокоточного оружия – бомбометание корректируемых авиационных бомб.

В 2017 году экипажи Як-130 выполняли учебно-боевые задачи в ходе учений на полигоне Ашулук Российской Федерации, где показали отличные результаты боевого применения.

В 2018 году летчики авиационной базы в ходе Армейских международных игр "Арми-2018" на самолетах Як-130УБС заняли второе место в конкурсе "Авиадартс" в номинации "Штурмовая авиация", успешно конкурируя при этом с экипажами самолетов Су-25 и модернизированных Су-25СМ.

С 2015 года экипажи на Як-130УБС принимают участие во всех парадах войск Минского гарнизона. Не исключением станет и парад в честь Дня Независимости Республики Беларусь и 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба МО РБ.