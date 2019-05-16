Войти
16.05.2019
ЦАМТО

Беларусь получила третью партию учебно-боевых самолетов Як-130

363
0
0
Як-130 ВВС Белоруссии
Як-130 ВВС Белоруссии.
Источник изображения: https://m.sputnik.by/

ЦАМТО, 15 мая. ВС Республики Беларусь получили третью партию учебно-боевых самолетов Як-130, сообщается в пресс-релизе Минобороны Республики Беларусь, приуроченном к открытию 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019.

Как отмечается в пресс-релизе, в рамках договора между Министерством обороны Республики Беларусь и ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" о развитии военно-технического сотрудничества в состав войсковой части №19764 переданы еще 4 самолета.

Торжественное мероприятие, посвященное этому событию, состоялось 11 мая на аэродроме Лида. Формуляры от самолетов личному составу вручил министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков.

Первую партию Як-130УБС лидские авиаторы получили в 2015 году. В 2016 году к юбилейной дате – 75-летию со дня образования воинской части, личный состав получил еще 4 учебно-боевые машины.

С момента прибытия первых самолетов летный и инженерно- технический состав авиабазы в кратчайшие сроки в совершенстве овладел всеми особенностями его эксплуатации. Как результат, приобретенный личным составом опыт обслуживания, эксплуатации и боевого применения Як-130УБС существенно повысил боевой потенциал авиационной базы.

В 2016 году на самолетах Як-130 лидские летчики успешно выполнили пуски управляемых ракет "воздух-воздух", совершили посадки на аэродромный участок автомобильной дороги и отработали применение высокоточного оружия – бомбометание корректируемых авиационных бомб.

В 2017 году экипажи Як-130 выполняли учебно-боевые задачи в ходе учений на полигоне Ашулук Российской Федерации, где показали отличные результаты боевого применения.

В 2018 году летчики авиационной базы в ходе Армейских международных игр "Арми-2018" на самолетах Як-130УБС заняли второе место в конкурсе "Авиадартс" в номинации "Штурмовая авиация", успешно конкурируя при этом с экипажами самолетов Су-25 и модернизированных Су-25СМ.

С 2015 года экипажи на Як-130УБС принимают участие во всех парадах войск Минского гарнизона. Не исключением станет и парад в честь Дня Независимости Республики Беларусь и 75-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба МО РБ.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Продукция
Су-25
Як-130
Компании
ИРКУТ НПК
Проекты
Авиадартс
АРМИ-20XX
Военные учения
Похожие новости
28.03.2019
Самолет для Азии: есть ли у Як-130 шансы в Малайзии
02.08.2018
Гид по АрМИ-2018. Где поболеть за наших на Армейских играх
02.08.2018
Белорусские Як-130 впервые будут участвовать в конкурсе "Авиадартс-2018"
06.08.2015
Министр обороны России дал старт международному конкурсу летного мастерства «Авиадартс-2015»
26.08.2011
Юбилейный МАКС, часть 2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 15:49
  • 1
Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане
  • 16.05 15:46
  • 31
Путин захотел 76 Су-57
  • 16.05 15:42
  • 60
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 16.05 14:58
  • 2
Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России
  • 16.05 14:52
  • 6
Выбывающий из расписания
  • 16.05 14:49
  • 2
Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
  • 16.05 14:47
  • 3
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
  • 16.05 14:16
  • 76
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 16.05 14:02
  • 1
Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары
  • 16.05 13:06
  • 8
Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы
  • 16.05 13:01
  • 52
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.05 12:58
  • 1
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
  • 16.05 10:51
  • 2
Для российских силовиков создали летающий парализатор
  • 16.05 10:21
  • 2
Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн
  • 16.05 09:00
  • 21
Главный урок катастрофы "Суперджета"