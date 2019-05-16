Войти
16.05.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России решили изменить правила ношения военных наград

313
0
0
Источник изображения: Валерий Матыцин/ТАСС

Российским военнослужащим разрешат носить на парадной форме не больше десяти государственных орденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков; так решили бороться с "иконостасами", когда военнослужащие прикрепляют к форме медали неизвестных общественных организаций, сообщили источники в Министерстве обороны.

Ранее такое правило распространялось только на тех солдат и офицеров, которые принимали участие в параде Победы на Красной площади в Москве, передает газета "Известия".

Соответствующий порядок был введен негласно, чтобы военнослужащие не украшали грудь рядами медалей и памятных знаков, зачастую ничего не говорящих о реальных заслугах их обладателя.

Согласно новым поправкам, носить награды по правилам придется всем без исключения. Если же разрешенных к ношению наград больше установленного количества, то из них придется выбрать наиболее важные и значимые.

Меры направлены против так называемых иконостасов – медалей, которые были выданы неизвестными общественными организациями; некоторые военнослужащие носят эти награды наравне с государственными.

Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу на параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже следовал новым правилам: на его парадном кителе размещались только самые важные ордена и медали.

Уже в мае Минобороны собирается внести соответствующие изменения в "Правила ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в ВС России" от 22 июня 2015 года.

Ранее стало известно, что до июня 2022 года военнослужащим перестанут выдавать шерстяные пилотки и шапки-ушанки. Военным будут выдавать шапки, полковникам, генералам – шапки меховые, капитаны первого ранга и адмиралы ВМФ России получат каракулевые шапки без козырька, следует из текста постановления.

Позже в Минобороны пояснили, что шапки-ушанки не перестанут выдавать, изменится лишь название головных уборов.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


Наталья Ануфриева

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Похожие новости
24.04.2017
Военные городки на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах достроят в 2017 году
24.11.2016
Шойгу рассказал о роли военного образования в условиях перевооружения
17.11.2016
Летающие раритеты: почему американским крылатым ракетам никогда не догнать российские
03.09.2015
Шойгу отметил большие перспективы российско-китайского военного сотрудничества
11.08.2015
Сергей Шойгу поздравил военных строителей с профессиональным праздником
07.08.2015
СМИ: Шойгу отменил решение Сердюкова о ликвидации четырех бронепоездов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 16.05 15:49
  • 1
Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане
  • 16.05 15:46
  • 31
Путин захотел 76 Су-57
  • 16.05 15:42
  • 60
Испытания АК-203 на кучность сняли на видео
  • 16.05 14:58
  • 2
Не смогут подавить радар: системы ПРО в Румынии опасны для России
  • 16.05 14:52
  • 6
Выбывающий из расписания
  • 16.05 14:49
  • 2
Путин требует поставить в ВКС 100 вертолетов Ми-28НМ к 2028 году
  • 16.05 14:47
  • 3
Путин заявил, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57
  • 16.05 14:16
  • 76
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 16.05 14:02
  • 1
Подразделения ПВО России опробовали дальнобойные радары
  • 16.05 13:06
  • 8
Может, бахнем? Пьяный японский депутат предложил отвоевать Курилы
  • 16.05 13:01
  • 52
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon Heavy
  • 16.05 12:58
  • 1
Handelsblatt (Германия): ЕС играет в покер с Востоком
  • 16.05 10:51
  • 2
Для российских силовиков создали летающий парализатор
  • 16.05 10:21
  • 2
Беглый топ-менеджер филиала "Роскосмоса" оказался хранителем гостайн
  • 16.05 09:00
  • 21
Главный урок катастрофы "Суперджета"