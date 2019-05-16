В России решили изменить правила ношения военных наград

Российским военнослужащим разрешат носить на парадной форме не больше десяти государственных орденов, медалей и других ведомственных геральдических знаков; так решили бороться с "иконостасами", когда военнослужащие прикрепляют к форме медали неизвестных общественных организаций, сообщили источники в Министерстве обороны.

Ранее такое правило распространялось только на тех солдат и офицеров, которые принимали участие в параде Победы на Красной площади в Москве, передает газета "Известия".

Соответствующий порядок был введен негласно, чтобы военнослужащие не украшали грудь рядами медалей и памятных знаков, зачастую ничего не говорящих о реальных заслугах их обладателя.

Согласно новым поправкам, носить награды по правилам придется всем без исключения. Если же разрешенных к ношению наград больше установленного количества, то из них придется выбрать наиболее важные и значимые.

Меры направлены против так называемых иконостасов – медалей, которые были выданы неизвестными общественными организациями; некоторые военнослужащие носят эти награды наравне с государственными.

Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу на параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне уже следовал новым правилам: на его парадном кителе размещались только самые важные ордена и медали.

Уже в мае Минобороны собирается внести соответствующие изменения в "Правила ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в ВС России" от 22 июня 2015 года.

Ранее стало известно, что до июня 2022 года военнослужащим перестанут выдавать шерстяные пилотки и шапки-ушанки. Военным будут выдавать шапки, полковникам, генералам – шапки меховые, капитаны первого ранга и адмиралы ВМФ России получат каракулевые шапки без козырька, следует из текста постановления.

Позже в Минобороны пояснили, что шапки-ушанки не перестанут выдавать, изменится лишь название головных уборов.Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

Наталья Ануфриева