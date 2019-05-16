Майор армии США рассказывает о поражении в Афганистане

Американские интернет-ресурсы публикуют интервью с военнослужащими армии США, которые принимали участие в операции на территории Афганистана. Так, на сайте AntiWar представлен материал майора Дэнни Сьюрсена, который отмечает, что власти США фактически замалчивают данные о реальном числе американских потерь и расходов в ходе Афганской кампании.

Источник изображения: topwar.ru

По его словам, армия США за годы войны в Афганистане потеряла 2,4 тысячи солдат и офицеров, а американские налогоплательщики за афганскую кампанию из своих карманов уже выложили около триллиона долларов.

Военнослужащий отмечает, что эти огромные средства фактически ни к чему позитивному не привели. По словам Сьюрсена, США потерпели поражение в войне в Афганистане, причём самим себе не могут дать вразумительного ответа на вопрос о том, какой конечный результат этой кампании они желали бы получить.

Майор армии США пишет о том, что действующая американская администрация решила использовать особый метод и попросту отказалась от какого-либо освещения афганских событий перед общественностью. Он считает, что огромные средства, выделенные на подготовку афганских сил безопасности, фактически вылетели в трубу. В армии Афганистана процветает дезертирство, а экономика страны в целом не позволяет содержать по-настоящему боеспособные войска, способные самостоятельно противостоять террористам.

Из статьи:

Было бы очень неудобно признать тот факт, что власти в Кабуле, поддерживаемые США, не имеют контроля над половиной страны. А потому решение – просто прекратить сообщать об этом и как-то следить за ситуацией.

Напомним, что ранее Дональд Трамп объявлял о готовности вывести из Афганистана около половины американского контингента. Однако вывод застопорился. О причинах официально не сообщается.