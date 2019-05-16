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16.05.2019
Интерфакс-АВН

Военнослужащие 41-й общевойсковой армии ЦВО готовятся принять участие в стратегических маневрах "Центр-2019" - командующий

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Плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений Центр-2015 в Астраханской области
Плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ во время стратегических командно-штабных учений Центр-2015 в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) скоро начнут интенсивную подготовку к запланированному на август-сентябрь стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019", сообщил командующий 41-й общевойсковой Краснознаменной армией ЦВО генерал-майор Яков Резанцев.

"Летний период будет для нас более сложным и напряженным, чем зимний. Это обусловлено подготовкой военнослужащих объединения к стратегическому командно-штабному учению "Центр-2019". Эти маневры станут для нас венцом подготовки не только летнего периода обучения, но и всего учебного года", - сказал Резанцев в интервью, опубликованном в среду в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"Мы осознаем ту ответственность, которая лежит на военнослужащих 41-й общевойсковой Краснознаменной армии по защите нашего Отечества, в том числе и здесь, на Центрально-Азиатском стратегическом направлении. Поэтому оперативная и боевая тематика предстоящих мероприятий летнего периода обучения уточнена и нацелена на качественную подготовку к учению "Центр-2019"", - добавил он.

Также, по словам Резанцева, в 41-й общевойсковой Краснознаменной армии продолжат внедрение в систему подготовки военнослужащих полученного в Сирии практического опыта, а также изучение теории и практики применения разведывательно-ударных комплексов, осваивание новых образцов вооружений, военной и специальной техники.

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