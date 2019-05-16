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16.05.2019
Интерфакс-АВН

Формирование воина-государственника является главной целью создания военно-политических органов - замминистра обороны РФ

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Андрей Картаполов
Андрей Картаполов.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ, отмечающее 15 мая столетний юбилей, считает своей приоритетной задачей формирование надежного и преданного защитника Отечества, заявил заместитель министра обороны РФ - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.

"Главная цель создания военно-политических органов заключается в формировании воина-государственника - надежного и преданного защитника Отечества, носителя традиционных духовно-нравственных ценностей российского общества", - отметил А.Картаполов в своей статье, опубликованной в среду в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда".

"С учетом этого мы видим свою задачу в организации системной военно-политической работы, которая позволит поднять моральный потенциал личного состава на новый, соответствующий современным угрозам и вызовам уровень, сформировать у наших подчиненных политическое сознание и политическую культуру, безусловную поддержку государственной политики в области обороны, высокие идейные и морально-боевые качества, патриотизм, преданность своей Родине, постоянную готовность к выполнению поставленных задач", - подчеркнул он.

При этом, по словам замминистра обороны РФ, "сегодня, как никогда, стало очевидно, что без эффективной системы формирования политического сознания военнослужащих решать задачи обеспечения военной безопасности невозможно".

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