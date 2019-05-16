Sohu (Китай): сбылась ли мечта Путина о сильной стране спустя 20 лет? Чтобы узнать, достаточно взглянуть на ВМФ России

Россия уже много лет планирует создание нового авианосца, но пока так и не продвинулась в этом деле. Мешает то нехватка средств, то отсутствие ресурсов. Тем не менее шутить, что Россия — будто медведь в ржавой лодке, тоже не стоит. Ее сегодняшний флот активно обновляется. Становясь президентом, Путин обещал сделать Россию сильной страной, и работа идет, пишет "Соху".

Недавно ИТАР-ТАСС снова передало громкие заявления о строительстве нового российского авианосца.

На этот раз поводом для сенсации стали слова представителя ВМФ России о том, что конструкторские работы по созданию нового авианосца начнутся в 2023 году, а к 2030 году он уже поступит в распоряжение флота. Однако не было сказано, что именно это будет за авианосец, поэтому сложно верить подобной новости.

В начале этого года министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что к 2027 году в ВМФ поступят 180 новых кораблей, а 70% имеющегося вооружения и военной техники будет модернизировано. Для успешной реализации данного плана во флот вложено 315 миллиардов долларов.

Однако важнейшей проблемой ВМФ России остается отсутствие крупного авианосца. Неужели Шойгу сделал свое заявление, чтобы угодить Путину?

В последние годы за сообщениями о создании Россией авианосца следят, будто за новым сериалом. Информация об этом регулярно появляется в российских СМИ.

Тяжелый авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов" в плавучем доке на 82-м судоремонтном заводе Источник изображения: © АО "82 судоремонтный завод"

Еще в 90-х годах научно-исследовательские институты России сопоставили будущие нужды российского флота с плюсами и минусами всех имеющихся крупных авианосцев. Уже тогда департамент планирования представил более 70 надежных проектов, однако их реализация откладывалась из-за нехватки в стране денег.

В 2000-х годах стоимость строительства по устаревшим проектам уже сложно было точно определить, но Россия не оставляла мечту об авианосцах. Тогда флот нуждался в новых сторожевых кораблях, а "Адмирал Кузнецов" еще не износился окончательно, и разговоры о новых авианосцах так и остались разговорами.

В 2010 году началось постепенное развитие российской экономики, и конструкторские работы по созданию нового авианосца были запланированы на 2014 год. Владимир Высоцкий, бывший в те годы адмиралом российского флота, считал, что у России все еще нет необходимых кадров и технологий для создания судна такого типа. "Адмирал Кузнецов" отправился в Сирию, где у него возникли технические неполадки, не позволяющие более участвовать в современных боях: разорвался трос аэрофинишера, снизились многие показатели, был замечен черный дым. Так на повестку дня снова был поставлен вопрос о скорейшем создании нового авианосца.

В прошлом году в российских СМИ появилась новость о планах строительства 110-тонного атомного авианосца проекта 23000E "Шторм". Была создана модель. Первый корабль этого проекта должен был переносить 90 боевых самолетов, по мощности не уступая другим авианосцам, которые будут находиться в распоряжении флотов в 2035 году.

Столь медленное продвижение конструкторских работ по созданию авианосцев в России объясняется не только от финансовым состоянием страны, но и недостатком кадров и технологий.

Адмирал флота Советского Союза и создатель советских авианосцев Сергей Горшков говорил, что "каждый военный корабль - показатель уровня развития науки, техники и промышленности страны, а также показатель ее реальной военной мощи".

Иными словами, для строительства авианосца нужны лучшие технологии и оборудование, ведь кое-как с таким огромным проектом справиться не получится, и деньги окажутся выброшены на полностью непригодный и не соответствующий условиям ведения современной войны корабль.

"Адмирал Кузнецов" не может представлять авианосную мощь России, так как был сконструирован на украинской судостроительной верфи, а на территории России заводов по производству оборудования для авианосцев нет.

В России есть высокопрочная сталь марки АК (1000 МПа), но проблемы с тросами аэрофинишера и газотурбинами для авианосцев начали решаться только недавно. Авария, произошедшая в прошлом году при профилактическом ремонте "Адмирала Кузнецова" также доказала, что если в России нет верфи, способной обслуживать ее единственный авианосец, то сил построить новый корабль у страны, очевидно, тоже нет.

Даже если технологии по созданию кораблей такого типа начнут стремительно развиваться, на строительство нового атомного авианосца понадобится не менее 11 миллиардов долларов. Помимо этого, ежегодно на поддержание боеспособности будет уходить еще 12-16 миллиардов долларов. Может, у России и есть такие деньги, но потратить их она не может, так как это губительно скажется на внутренней экономике.

На основании вышеописанных объективных факторов можно утверждать, что России будет очень трудно построить новый авианосец. А начинать говорить о планах его создания можно, только когда удастся решить вопрос с деньгами и комплектующими.

Как же России развивать военно-морской флот?

Когда в 2000 году Ельцин передал пост президента Путину, тот сперва отказался, но потом понял, что, кроме него, с этой задачей никто не справится, и принял руководство погрязшей в хаосе страной. Он пообещал через 20 лет сделать Россию мощным государством.

И вот грядет 2020 год.

Нынешнее состояние российского флота многие описывают следующими словами: медведь в ржавой лодке. Таким он действительно был сразу после распада СССР, но о современном российском флоте этого сказать уже нельзя.

Вплоть до января 2019 года ВМФ России насчитывал более 60 сторожевых кораблей, легких сторожевых кораблей, крейсеров, эсминцев и десантных кораблей-амфибий. 12 из них были построены уже после распада СССР. Подводные силы насчитывают 37 атомных подлодок стратегического назначения и 27 ударных атомных подлодок, а также дизельные подлодки: 24 субмарины проектов "Палтус" и "Лада". Вместе все эти корабли дают ВМФ России право называться сильным региональным флотом.

Среди флотов разных стран мира в настоящее время лидируют США, захватившие мировое господство на море. Во второй эшелон входят Россия, Англия, Франция, Италия, Германия, Австралия и другие региональные лидеры, а такие страны, как Китай, Бразилия, Южная Корея и Индия, только планируют стать флотами регионального значения.

Путин заявлял, что Россия не должна быть второсортной страной. В 2014 году он обещал, что создаст флот не хуже американского. Но все сложилось не так радужно: России уже вряд ли удастся вернуться к уровню СССР, у которого было семь авианосцев, а статус регионального флота стране удастся сохранить при наличии двух функционирующих авианосцев.

Россия станет первосортной страной, если сохранит свою репутацию.