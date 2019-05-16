"Известия": военным разрешат носить только государственные награды

Как сообщает издание, ношение гражданских наград и геральдических знаков будет запрещено

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Российские военнослужащие смогут размещать на парадной форме только государственные ордена и медали, а также другие ведомственные геральдические знаки. Об этом сообщает в пятницу издание "Известия" со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

По данным "Известий", в настоящее время данное правило действует негласно для участников Парада победы на Красной площади.

По данным издания, в мае Министерство обороны РФ внесет изменения в "Правила ношения военной формы одежды, знаков различия, ведомственных знаков отличия и иных геральдических знаков в ВС РФ" от 22 июня 2015 года. По новым правилам, военнослужащие смогут размещать на двух планках с левой стороны парадного кителя только государственные ордена и медали.

Подчеркивается, что ношение гражданских наград и геральдических знаков общественных организаций будет запрещено. Более того, запрет будет распространяться на все случаи ношения парадной формы.

Отмечается, что ношение большого количества гражданских наград, которые размещались на четырех или пяти планках, создавало негативный образ военнослужащего. "Известия" уточнили, что новые правила станут заключительным этапом в формировании нового облика парадной формы.