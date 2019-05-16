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16.05.2019
ТАСС

СМИ: "Прогресс МС-11" сгорит в атмосфере над Тихом океаном в конце июля

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Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС, архив

Как отмечает журнал "Русский космос", ранее несгоревшие остатки корабля приводнялись в несудоходном районе океана

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Отстыковка транспортного грузового корабля (ТГК) "Прогресс МС-11" от Международной космической станции (МКС) намечена на конец июля. В него погрузят использованное оборудование и отходы, сообщает журнал "Русский космос".

"В конце июля ТГК "Прогресс МС-11", будучи загружен использованным оборудованием и отходами, отстыкуется от МКС и прекратит свое существование, сгорев в атмосфере над Тихим океаном", - говорится в журнале.

Ранее несгоревшие остатки корабля приводнялись в несудоходном районе Тихого океана.

Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-11" стартовала с площадки номер 31 космодрома Байконур 4 апреля. Время в пути до МКС составило 3 часа 21 минуту. До этого космический аппарат совершил два витка вокруг Земли. До июля 2018 года "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Впервые сверхкороткую схему полета к МКС удалось реализовать при запуске грузового корабля "Прогресс МС-09", который успешно долетел до станции 10 июля 2018 года чуть более чем за 3,5 часа. Следующий корабль - "Прогресс МС-10" - вновь полетел к МКС 16 ноября 2018 года по старой двухсуточной схеме, поскольку это был первый запуск ракеты "Союз-ФГ" после аварии 11 октября 2018 года.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Байконур
МКС
Прогресс ТГК
Союз РН
Союз-2 РН
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