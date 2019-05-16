В связи с активностью России, Франция оснащает свои корабли приемниками GPS повышенной надежности

Как сообщает издание "Intelligence online" в материале "Face au brouillage russe, la marine s’equipe en urgence", ВМС Франции, столкнувшиеся с фактами подавления приемников спутниковой навигационной системы GPS со стороны российских вооруженных сил, в первую очередь, в районе Сирии, стал ускоренно ставить на свои корабли более надежные приемники, по которым все еще сохраняется зависимость от США.

Радиоэлектроннное вооружение фрегата типа FREMM ВМС Франции (с) Naval Analyses.com

Но Главное управление вооружений (DGA) министерства вооруженных сил Франции и французский флот разработали систему Circe, которая уже установлена на ряде французских надводных кораблей, участвующих в боевых операциях и на которых стоят только гражданские приемники GPS. Модуль Circe позволяет интегрировать на корабли портативные приемники американского производства DAGR, приобретенные Францией по линии американской программы межправительственных военных продаж FMS в 2006 году. Эти системы находятся под усиленным экспортным контролем США. Данные военные приемники GPS фигурировали среди того немногочисленного оборудования флота, оснащенного модулем устранения радиочастотного шума (Selective Availability Anti-Spoofing Module), который повышает стойкость к помехам и гарантирует приемнику доступ к сигналам высокой точности.

Чтобы избавиться от этой двусмысленной ситуации, министерство вооруженных сил Франции тайно объявило тендер на приобретение военных приемников GPS высокой надежности в морском исполнении. Это оборудование уже производится во Франции по лицензии компаниями Thales и Diginext (филиал холдинга CS).