Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны Швеции проинформировало российскую делегацию о планах учения ВВС "Арктик Челлендж - 2019", которое пройдет на территории Швеции, Норвегии и Финляндии в мае-июне, сообщает российское военное ведомство во вторник.

"По инициативе шведской стороны как действующего председателя формата оборонного сотрудничества Северных стран (НОРДЕФКО) в Стокгольме состоялись переговоры российской делегации с представителями Минобороны и Вооруженных сил Швеции", - говорится в сообщении.

"Для российской стороны был проведен брифинг о текущих задачах НОРДЕФКО, а также о планах проведения учения ВВС "Арктик Челлендж - 2019", которое пройдет на территории Швеции, Норвегии и Финляндии в мае-июне 2019 года", - отмечается в пресс-релизе.