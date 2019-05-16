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16.05.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны Швеции проинформировало российскую делегацию о планах учения ВВС "Арктик Челлендж - 2019"

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Полет истребителя Gripen E
Полет истребителя Gripen E (б/н 39-8) с двумя ракетами Meteor, аэродром компании Saab в Линчепинге, Швеция.
Источник изображения: saabgroup.com

Москва. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны Швеции проинформировало российскую делегацию о планах учения ВВС "Арктик Челлендж - 2019", которое пройдет на территории Швеции, Норвегии и Финляндии в мае-июне, сообщает российское военное ведомство во вторник.

"По инициативе шведской стороны как действующего председателя формата оборонного сотрудничества Северных стран (НОРДЕФКО) в Стокгольме состоялись переговоры российской делегации с представителями Минобороны и Вооруженных сил Швеции", - говорится в сообщении.

"Для российской стороны был проведен брифинг о текущих задачах НОРДЕФКО, а также о планах проведения учения ВВС "Арктик Челлендж - 2019", которое пройдет на территории Швеции, Норвегии и Финляндии в мае-июне 2019 года", - отмечается в пресс-релизе.

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Страны
Норвегия
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
Арктика
Военные учения
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