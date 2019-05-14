Климкин пригрозил Европе выходом Украины из Минских соглашений

Украина перестанет выполнять минские соглашения в случае, если Евросоюз ослабит введенные против России санкции или вообще отменит их. Такими последствиями ЕС пригрозил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает издание "Европейская правда".

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Климкин заявил, что Киев сразу же перестанет выполнять минские соглашения, как только страны, выступающие за снижение санкционного давления на Россию, а именно Германия, Франция и ряд других стран, отменят или ослабят антироссийские санкции. По его убеждению, санкции с России снимать нельзя, тем более после того, как Россия начала выдавать свои паспорта жителям Донбасса.

Если вы пойдете на снятие санкционного давления, как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы

- заявил Климкин, обращаясь к министрам иностранных дел стран-членов ЕС.

Также Климкин подчеркнул, что отдельно переговорил со своими коллегами из Германии, Франции и Нидерландов по поводу снятия санкций с России, после чего его позиция "была принята к сведению".

Ранее несколько европейских стран, в том числе Германия, Франция, Чехия и Румыния сообщили, что Евросоюз не планирует вводить против России санкции из-за выдачи российских паспортов жителям Донбасса. В частности глава румынского МИДа Теодор Мелешкану сообщил, что "новые ограничения в адрес России создадут проблемы и для Киева".

После начала выдачи российских паспортов жителям ЛДНР Климкин пригрозил России новыми санкциями, однако в Европе не поддержали желания Киева.