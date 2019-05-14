Войти
14.05.2019
Интерфакс-АВН

Россия по-прежнему готова обсуждать с США продление СНВ - Лавров

142
0
0
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Сочи. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США вопрос о продлении после 2021 года Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Насчет судьбы Договора СНВ-3 мы неоднократно, в том числе президент Путин, высказывались за то, чтобы продлить его на пять лет после того, как срок действия этого Договора истечет в феврале 2021 года", - сказал С.Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Китая Ван И.

По его словам, "мы по-прежнему готовы с американцами этот вопрос обсуждать".

С.Лавров подчеркнул, что необходимо через двусторонний механизм контроля за выполнением этого важнейшего соглашения "решать те вопросы, которые возникают у сторон по тому или иному аспекту сокращения до цифр, которые были согласованы в этом Договоре".

Глава МИД РФ сказал, что у российской стороны возникали вопросы по поводу объявленного США переоборудования большого количества пусковых установок подводных лодок, стратегических бомбардировщиков, "как они (США) сказали, в неядерное состояние".

С.Лавров напомнил, что это допускается Договором, но "переоборудование должно быть осуществлено таким образом, чтобы другая сторона имела возможность стопроцентно убедиться в невозможности вернуть эти пусковые установки и бомбардировщики опять в ядерное состояние".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
22.03.2019
Прощай разоружение: развал ДРСМД грозит хаосом в ракетной сфере
12.03.2018
«Наши подлодки способны уничтожить Россию»
12.04.2016
Москва и Вашингтон не смогут договориться о сокращении ядерного оружия
22.05.2015
США грозят наказать Россию за нарушение ядерных договоренностей ("Bloomberg", США)
07.10.2014
Приближение к паритету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.05 01:28
  • 41
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 14.05 01:01
  • 14
Последний рубеж обороны: на что способен комплекс С-350 "Витязь"
  • 14.05 00:35
  • 36
Адмирал оценил сроки появления первого российского атомного авианосца
  • 13.05 23:21
  • 4
Россия планирует построить 12 модернизированных фрегатов проекта 22350М
  • 13.05 23:21
  • 13
Sohu (Китай): Китай выиграл пять войн, больше никто не осмелился на него нападать
  • 13.05 22:47
  • 50
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 13.05 22:43
  • 2
244-я артиллерийская бригада в Калининграде получила самоходные гаубицы 2С19М1 "Мста-С"
  • 13.05 22:24
  • 2
"Будет удар в голову": что Иран готовит для авианосца США
  • 13.05 22:09
  • 5
В последние годы российский флот значительно отстал - китайские СМИ
  • 13.05 21:22
  • 3
Генерал Барреро: Французский спецназ воюет лучше русских и американцев
  • 13.05 20:37
  • 17
На "Уралвагонзаводе" сравнили "Армату" с гоночным болидом по цене
  • 13.05 19:43
  • 2
Бондарев: Москва может потребовать от Киева плату за стоянку украинских МиГ-29 в Крыму
  • 13.05 19:33
  • 1
Испанский художник подарил Минобороны картину о военных РФ в Сирии
  • 13.05 18:14
  • 3
БДК "Петр Моргунов" готовится к швартовым испытаниям
  • 13.05 17:57
  • 7
Источник: "Носорог" Северного флота отправили на утилизацию