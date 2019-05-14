Россия по-прежнему готова обсуждать с США продление СНВ - Лавров

Сочи. 13 мая. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать с США вопрос о продлении после 2021 года Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Насчет судьбы Договора СНВ-3 мы неоднократно, в том числе президент Путин, высказывались за то, чтобы продлить его на пять лет после того, как срок действия этого Договора истечет в феврале 2021 года", - сказал С.Лавров в понедельник на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Китая Ван И.

По его словам, "мы по-прежнему готовы с американцами этот вопрос обсуждать".

С.Лавров подчеркнул, что необходимо через двусторонний механизм контроля за выполнением этого важнейшего соглашения "решать те вопросы, которые возникают у сторон по тому или иному аспекту сокращения до цифр, которые были согласованы в этом Договоре".

Глава МИД РФ сказал, что у российской стороны возникали вопросы по поводу объявленного США переоборудования большого количества пусковых установок подводных лодок, стратегических бомбардировщиков, "как они (США) сказали, в неядерное состояние".

С.Лавров напомнил, что это допускается Договором, но "переоборудование должно быть осуществлено таким образом, чтобы другая сторона имела возможность стопроцентно убедиться в невозможности вернуть эти пусковые установки и бомбардировщики опять в ядерное состояние".