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14.05.2019
ЦАМТО

Рособоронэкспорт: объем военно-технического сотрудничества с Беларусью превысил 1 млрд. долларов

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Як-130 ВВС Белоруссии
Як-130 ВВС Белоруссии.
Источник изображения: https://m.sputnik.by/

ЦАМТО, 13 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в Госкорпорацию Ростех) организует единую российскую экспозицию на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019, которая пройдет с 15 по 18 мая в Минске (Республика Беларусь).

"Россия и Беларусь являются стратегическими партнерами в военной и военно-технической областях. Объем сотрудничества Рособоронэкспорта с белорусскими организациями ВПК, начиная с 2001 года, превышает 1 млрд. долларов США. Спектр взаимных интересов необычайно широк: от поставок финальной продукции и комплектующих до совместных научно-исследовательских и практических проектов в оборонной сфере", – заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Общая площадь российской экспозиции на MILEX-2019 составит более 500 кв.м. На ней свою продукцию представят 8 крупнейших российских холдинговых предприятий оборонной промышленности, в том числе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", АО "НПК "Уралвагонзавод", АО "НПК "Техмаш".

На стенде Рособоронэкспорта будет представлено более 220 образцов продукции военного назначения, в том числе модели учебно-боевого самолета Як-130, танка Т-90С, боевой машины поддержки танков БМПТ, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э" и "Тор-М2КМ".

"Выставка в Белоруссии вызывает у нас особый интерес как одна из самых представительных и посещаемых площадок на постсоветском пространстве. Рассматриваем участие в ней как отличную возможность продвижения российской продукции в страны Европы, Средней и Центральной Азии, Закавказья", – добавил А.Михеев.

Рособоронэкспорт ожидает пристального внимания со стороны иностранных делегаций на MILEX-2019 к российской технике и вооружению сухопутных войск, авиационной технике, средствам ПВО, специальным техническим средствам. В числе образцов, которые привлекают внимание партнеров, военно-транспортный вертолет Ми-171Ш, танк Т-90МС, бронетранспортеры БТР-82А, самоходный противотанковый комплекс "Хризантема-С" и противотанковый ракетный комплекс "Корнет-ЭМ", автомобили семейства "Тайфун-К" и "Тигр-М", реактивные системы залпового огня "Смерч", оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-Э" и автоматы Калашникова различных модификаций.

В рамках MILEX-2019 Рособоронэкспорт планирует обширную деловую программу. Ожидаются встречи с представителями вооруженных сил и других силовых структур Республики Беларусь и стран-участниц выставки. Кроме того, делегация Рособоронэкспорта примет участие в 8-й Международной научной конференции по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, использованию технологий двойного применения.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Страны
Белоруссия
Россия
США
Продукция
9А52-2 Смерч
Tор-М2
АК-74 "Калашников"
БМПТ Рамка-99
БТР-82
БТР-82А
Бук-М2
Искандер
Корнет
Корнет-ЭМ
Ми-17
Ми-8АМТ
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Т-90С
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