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14.05.2019
ЦАМТО

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит широкую номенклатуру продукции на выставке "МИЛЕКС-2019" в Минске

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Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей. Архивное фото
Зенитные ракетные системы концерна Алмаз-Антей. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 13 мая. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит модели С-400, тренажер "Тора", а также другие современные вооружения на международной оборонной выставке "МИЛЕКС-2019" в Минске, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу концерна.

Выставка в столице Белоруссии пройдет с 15 по 18 мая.

"На объединенной экспозиции Концерна будут представлены модели, видеоролики и медиапрезентации о ЗРС С-400 "Триумф", ЗРК "Бук-М2Э" и ЗРК "Тор-М2Э", а также ЗРК "ОСА-АКМ1". Основным звеном в экспозиции станет натурный образец тренажера 9Ф678М, обеспечивающий обучение и индивидуальную тренировку расчетов ЗРК "Тор-М2Э" в обстановке, максимально приближенной к боевой", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз концерна.

Кроме того, на открытой выставочной площади будут экспонироваться мобильные и многорежимные радиолокационные комплексы.

"Участие в выставке "МИЛЕКС" направлено на поддержание имиджа концерна как основного российского разработчика и производителя систем, средств и комплексов ПВО, обеспечивающего неразрывность жизненного цикла от разработки, серийного производства, модернизации и сопровождения эксплуатации до утилизации", – заявил заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, концерн является одним из немногих оборонных холдингов в мире, который, опираясь исключительно на собственную научно-исследовательскую и производственную базу, способен создавать различные виды вооружений, интеграция которых обеспечивает эффективную защиту от любых воздушно-космических угроз, отмечает агентство.

В пресс-службе компании добавили, что в рамках выставки планируется провести ряд встреч и переговоров с потенциальными заказчиками продукции концерна, а также с представителями государственных структур, предприятий ВПК Республики Беларусь.

"Алмаз-Антей" осуществляет поставки в Белоруссию продукции основной номенклатуры и развивает кооперационные связи на основании межгосударственного договора о развитии военно-технического сотрудничества, передает "РИА Новости".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-М2
Оса-АКМ
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
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