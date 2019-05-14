Фрегат "Адмирал Касатонов" и корвет "Гремящий" продолжат выполнять задачи по программе ходовых испытаний

Головной корвет "Гремящий" проекта 20385 (заводской номер 1005) выходит в море на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 21.04.2019.

ЦАМТО, 13 мая. Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" и корвет проекта 20385 "Гремящий" на этой неделе выйдут в море для отработки очередного этапа заводских ходовых испытаний в назначенных полигонах Балтийского моря.

Фрегат "Адмирал Касатонов", в ходе проведения испытаний, совершил заход в Балтийск, а корвет "Гремящий" – в Кронштадт, где экипажи кораблей приняли участие в праздновании Дня Победы.

Программа заводских ходовых испытаний детально анализируется Главным командованием ВМФ во взаимодействии с представителями руководства "Объединенной судостроительной корпорации", руководства предприятия "Северная верфь".

В апреле месяце готовность экипажей "Адмирала Касатонова" и "Гремящего" к выполнению задач по плану испытаний была проверена специальной рабочей группой Главного командования ВМФ. Профильный сегмент готовности кораблей к испытаниям был проверен руководством предприятия "Северной верфи" и Объединенной судостроительной корпорации. Оба экипажа допущены к выходу в море.

Экипажи фрегата и корвета ранее прошли комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ для проведения всех этапов программы испытаний и дальнейшей эксплуатации бортовой техники и систем вооружения.

В ходе заводских ходовых испытаний проверяется ряд корабельных систем жизнеобеспечения, радиотехническое вооружение кораблей, в том числе навигационные комплексы, системы связи, спасательные средства, системы живучести, вентиляции и кондиционирования.

Проверяется скорость хода в различных режимах, управляемость, маневренность, и другие характеристики фрегата "Адмирал Касатонов" и корвета "Гремящий", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.