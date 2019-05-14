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14.05.2019
ЦАМТО

Более 30 кораблей ВМФ России и других силовых ведомств примут участие в военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

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Фрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге
Фрегат Адмирал Макаров проект 11356 на Международном Военно-Морском салоне в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 13 мая. Более 30 кораблей ВМФ различных классов примут участие в девятом Международном военно-морском салоне (MBMC-2019), который состоится в июле в Санкт-Петербурге (выставочный комплекс "Ленэкспо" – причальный комплекс "Морской вокзал").

Традиционно, тематика салона включает: кораблестроение и судостроение, оружие и вооружение, системы боевого управления, навигации, связи и управления, корабельные энергетические установки, морскую авиацию, инфраструктуру базирования и обеспечения флота, новые материалы и перспективные технологии. Значительные площади экспозиции занимают предприятия судового машиностроения и морского приборостроения, компании, поставляющие судовое комплектующее оборудование, электронные компоненты, информационные технологии, оказывающие консалтинговые, финансовые и страховые услуги.

В рамках работы салона, у причалов Морского вокзала Санкт-Петербурга и на прилегающей акватории будут представлены более 30 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ, а также Пограничной службы ФСБ России и предприятий-участников.

Речь, идет о фрегате проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвете проекта 20380 "Стойкий", малом ракетном корабле проекта 22800, малом ракетном корабле проекта 21631, большом десантном корабле проекта 11711 "Петр Моргунов" и других.

Главное командование ВМФ тесно взаимодействует с Оргкомитетом Международного военно-морского салона в ходе подготовки к его проведению. Экспозиционно-выставочный раздел разместится в павильонах выставочного комплекса "Ленэкспо" обшей площадью свыше 17000 кв. м, на открытых площадях и акватории Финского залива, а также у причалов Морского вокзала, сообщает Группа информационного обеспечения Военно-морского флота.

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
11711
20380 Корвет-1
21631 Буян-М
22350
22800 МРК
ИТ
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