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14.05.2019
ТАСС

Россия проводит наблюдательный полет над территорией США с 12 по 20 мая

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Ту-154М ЛК-1
Ту-154М ЛК-1.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Dmitry Terekhov

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Группа российских инспекторов в период с 12 по 20 мая проводит наблюдательный полет над территорией США. Об этом сообщила в понедельник газета "Красная звезда".

"В рамках реализации международного Договора по открытому небу российская группа инспекторов планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете Ту-154МЛК-1 над территорией Соединенных Штатов Америки", - отмечает издание. Полет дальностью до 4800 км будет выполняться с аэродрома Роузкранс (штат Миссури).

По информации газеты, на борту российского самолета будут находиться американские специалисты, которые обеспечат контроль за порядком применения аппаратуры наблюдения и соблюдением положений, предусмотренных договором.

Кроме того, Россия в период с 13 по 17 мая проведет наблюдательный полет над территорией Боснии и Герцеговины на самолете Ан-30Б. Максимальная дальность полета составит 720 км.

Договор по открытому небу - многосторонний международный документ, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 27 стран. Целью соглашения является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. В настоящее время участниками соглашения являются 34 государства - члена Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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