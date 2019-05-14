Для Варшавы отсутствие контактов с Москвой - это не успех, а поражение
Об этом на конференции, организованной фондом Stratpoints, заявил польский генерал, экс-глава Службы военной контрразведки Януш Носек, пишет интернет-издание Defence 24.
Генерал напомнил, что Российская Федерация была и останется соседом Польши.
"Мы должны как-то строить отношения, потому что конфронтация не служит ни соседям, ни Европе, ни Североатлантическому альянсу", - отметил Носек.
На конференции прозвучало мнение и бывшего посла Польши в Российской Федерации Катажины Пелчиньской-Наленч, которая предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны. По мнению дипломата, это позволит "формулировать адекватный ответ".
По ее словам, Россия рассматривает членов Североатлантического альянса не как независимых игроков на мировой арене, а лишь как адептов американской империи.
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