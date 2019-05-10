Производитель SSJ-100 ответил на обвинения в ненадежности самолета

Корпорация "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), производитель лайнеров Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), заявила о надежности системы шасси воздушного судна. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Система шасси SSJ-100 соответствует самым жестким требованиям и абсолютно надежна. Все системы SSJ-100 сертифицированы по российским и европейским стандартам", — сказали в компании.

Там отказались делать выводы о причинах катастрофы SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, так как расследование еще ведется.

Также в ГСС призвали не связывать произошедшее в Шереметьево с другими инцидентами с участием SSJ-100. По словам представителя корпорации, все эти случаи имеют совершенно различную природу и причины.

Ранее сообщалось, что 7 и 8 мая в России произошло шесть инцидентов с участием SSJ-100. Так, в Шереметьево после жалоб пассажиров на запах гари на два часа задержали вылет лайнера в Ригу. Еще один рейс — в Минск — был задержан из-за технических неполадок. Рейс Ростов-на-Дону — Москва перенесли, предположительно, из-за неработающей педали. Кроме того, отменены рейсы Superjet из Москвы в Пермь и обратно и задержан вылет из Москвы в Ульяновск.

5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 вылетел из Москвы в Мурманск, но был вынужден вернуться в Шереметьево из-за потери связи и автоматического управления бортом. При посадке самолет загорелся, погиб 41 человек, в том числе один бортпроводник; выжили 37, включая четырех членов экипажа.

В июле 2013 года во время испытательного полета самолет Superjet приземлился с убранным шасси на аэродроме Кеблавик в Исландии. Аналогичный случай зафиксирован летом 2018 года в подмосковном Раменском. В октябре того же года Superjet-100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске, после чего у самолета разрушилась стойка шасси.