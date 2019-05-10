Феникс (Китай): чему ВМС Китая могли поучиться у России в ходе совместных учений "Морское взаимодействие-2019"?

Недавно завершились совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2019". ВМС Китая смогли перенять российский опыт, а Россия узнала о новейшем китайском противолодочном оборудовании. По ряду макроэкономических причин, в последние годы российский флот значительно отстал от китайского. Однако в области проведения противолодочных операций опыта у России не занимать, пишут в издании "Феникс".

Недавно завершились российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие-2019", для участия в которых стороны отправили свои основные морские силы. Во время учений Россия взяла на себя роль старшего брата.

По сообщениям СМИ, в этот раз страый ракетный крейсер "Варяг" и эсминец "Бесстрашный" отличались от тех старых судов, что Россия отправляла до этого. Сейчас состав российской команды заслуживал особого внимания. В том числе в учениях были задействованы: патрульный противолодочный самолёт Ту-142 и противолодочный вертолёт Ка-27 в воздухе, а также противолодочные корабли на воде и лодки проекта "Палтус" под водой. Мероприятие стало местом обучения противолодочной обороне по трем направлениям: с воздуха, с поверхности моря и из-под воды.

По ряду макроэкономических причин, в последние годы российский флот значительно отстал от китайского. Однако в области проведения противолодочных операций опыта у России не занимать. В ходе советско-американской конфронтации и соперничества с Европой стороны мерились как умом, так и силами. Именно поэтому быстро развивающимся военно-морским силам КНР следует принять от своего старшего брата наставления и указания.

Подобно США и России ВМС КНР создали систему тройной противолодочной обороны, которая еще нуждается в изменениях и доработке из-за недостатка опыта. Так у Китая есть немало сторожевых кораблей типа 052A, 052B, 054A, 056A, способных неплохо обеспечить надводную противолодочную оборону, однако новейших подлодок у Китая значительно меньше, к тому же налицо отставание от России в техническом и практическом плане. Из всей системы противолодочной обороны наиболее слабо в Китае развита воздушная оборона, которая в настоящее время в основном обеспечивается силами противолодочных вертолетов и пары устаревших противолодочных самолетов. Это в значительной мере сказывается не только на эффективности, но и на масштабе применения противолодочных средств Китаем.

Китайские вертолеты имеют маленькую скорость, длину маршрута и грузоподъемность, в то время как США успели разработать не одно поколение противолодочных дальних самолетов наземного базирования. Крупный противолодочный патрульный самолет класса "воздух-подводная лодка-200", созданный на основе транспортного самолета "Y-9", принадлежит к самолетам первого поколения. Он оснащен передовым китайским оборудованием и вооружением, но все же его скорость, дальность полета и грузоподъемность оставляют желать лучшего. Данный самолет сильно отличается от российского патрульного противолодочного самолёта Ту-142, разработанного на основе Ту-95.

Внутриэкономические преимущества позволяют ВМС Китая не испытывать проблем с массовым производством самолетов класса "воздух-подводная лодка-200", однако при использовании его в целях противолодочной обороны Китай все еще чувствует себя неопытным новичком рядом с бывалой Россией. Поэтому учения "Морское взаимодействие-2019" стали отличным способом поучиться у России ее мастерству. В частности, Китай должен узнать, как из "прибрежного флота" превратиться во флот, способный проводить противолодочные операции в дали от собственных берегов.

Данные совместные подводные учения углубили сотрудничество между странами. ВМС Китая смогли перенять российский опыт, а Россия узнала о новейшем китайском противолодочном оборудовании и обменялась с Китаем мнениями относительно новых способов ведения противолодочной обороны.