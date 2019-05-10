Лавров обещал продолжить удары по террористам в Идлибе

Дальний бомбардировщик ВКС РФ Ту-22М3 во время нанесения бомбовых авиаударов по объектам ИГ в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор и Идлиб в Сирии.

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что удары по террористам в сирийском Идлибе будут продолжены и "гнездо террористов" надо выкорчевывать.

"Недавно была обстреляна российская военно-воздушная база в Хмеймиме. Конечно же, они (террористы) получили ответ и будут получать ответ. Это "гнездо террористов" надо выкорчевывать", - заявил С.Лавров в среду по итогам переговоров с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом.

С.Лавров отметил, что с турецкими коллегами был подписан соответствующий меморандум, и "наши военные активно занимаются его осуществлением".

"Обращу внимание тех, кто периодически поднимает тревогу по поводу того, что в Идлибе происходит, и по поводу действий сирийской армии, и тех, кто ее поддерживает: в этом меморандуме нет ни слова о том, что террористов нужно оберегать, напротив, в нем подтверждается решимость участников меморандума с террористами бороться", - сказал глава МИД РФ.

С.Лавров заявил также, что беспокоит ситуация, которая складывается на восточном берегу Ефрата.