Министр обороны России провел селекторное совещание с руководством Вооруженных Сил

ЦАМТО, 8 мая. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 8 мая состоялось очередное селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Прежде чем перейти к тематической части совещания, министр обороны сообщил, что Указом президента Российской Федерации от 3 мая 2019 г. (№203) назначены: главнокомандующим Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов, командующим Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев, командующим Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Как пояснил министр обороны, главком ВМФ адмирал Владимир Королев "завершил военную службу, которой отдал 46 лет".

"За эти годы он много сделал для укрепления обороноспособности страны. Под его руководством силы флота успешно боролись с международным терроризмом, после длительного перерыва возобновили присутствие в Мировом океане. В состав ВМФ поступили новейшие подводные лодки проектов "Борей" и "Ясень". Выработаны рациональные подходы к выполнению программы кораблестроения до 2050 года", – подчеркнул Сергей Шойгу.

Министр обороны поблагодарил адмирала Владимира Королева за службу и выразил уверенность, что его переход на работу в Объединенную судостроительную корпорацию будет способствовать реализации гособоронзаказа и специальных программ в интересах Военно-морского флота.

Селекторное совещание проходило накануне знаменательного события – Дня Великой Победы.

Этой теме министр обороны уделил особое внимание, подчеркнув, что "сколько бы десятилетий ни прошло с судьбоносного 1945-го, для нас 9 Мая останется священной датой – днем благодарности тем, кто приближал победный май, днем памяти павших в борьбе с фашизмом".

Сергей Шойгу поздравил всех ветеранов и тружеников тыла с этим светлым праздником и пожелал им "крепкого здоровья, заботы близких и окружающих, всего наилучшего".

Министр обороны напомнил, что 26 апреля завершилась VIII Московская международная конференция по безопасности.

В ее работе участвовали 55 иностранных делегаций, а также более 1000 экспертов из 111стран.

"Состоялся конструктивный обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам безопасности. Форум в очередной раз показал, что является действенным механизмом формирования многополярного мира, укрепления глобальной и региональной стабильности", – отметил Сергей Шойгу.

Далее министр обороны коснулся темы социальных гарантий военнослужащих <…>.

Переходя к повестке дня совещания, министр обороны предложил рассмотреть три тематических вопроса.

Первый касался стратегических бомбардировщиков Ту-160 и Ту-95МС.

Сергей Шойгу отметил, что в настоящее время продолжается их оснащение новым бортовым оборудованием, которое позволяет успешно применять современные крылатые ракеты воздушного базирования.

Эффективность этих работ подтверждена положительными результатами контрольных пусков.

Участники селекторного совещания обсудили, как реализуется поручение Верховного Главнокомандующего по повышению исправности стратегических ракетоносцев.

Второй вопрос был посвящен итогам акции "Сирийский перелом", которая завершилась 28 апреля.

Уникальная передвижная выставка стартовала в День защитника Отечества с Казанского вокзала.

Эшелон с оружием и техникой, изъятыми у террористов в Сирии, преодолел 28,5 тысяч километров и сделал остановки в 62 населенных пунктах.

По пути следования проводились военно-патриотические мероприятия, рассказывающие о буднях Российской армии, успехах наших военнослужащих в борьбе с международным терроризмом, достижениях отечественных производителей вооружения.

Работали пункты отбора на военную службу по контракту, осуществлялась запись в ряды юнармейцев.

Число посетителей превысило миллион человек, что свидетельствует о безусловном успехе акции.

"Считаю, что подобные проекты важны для повышения авторитета Вооруженных Сил и должны проводиться на регулярной основе", – подчеркнул министр обороны.

Отдельно глава военного ведомства остановился на теме, связанной с приемом ребят в ряды Юнармии <…>.

Также на совещании был рассмотрен вопрос об итогах соревнований по практической стрельбе в соединениях и воинских частях.

Сергей Шойгу напомнил, что в июне прошлого года состоялся первый чемпионат Вооруженных Сил по практической стрельбе.

По его результатам было принято решение включить в огневую подготовку военнослужащих новые упражнения с элементами практической стрельбы, которые учитывают специфику решаемых личным составом задач.

В рамках подготовки к чемпионату 2019 года, который состоится в ноябре, в объединениях, соединениях и воинских частях прошли отборочные состязания.

В них приняло участие более 16 тысяч военнослужащих, 458 человек отобрано в следующий этап.

Министр обороны отметил, что практическая стрельба становится неотъемлемой частью боевой учебы, способствует повышению навыков владения штатным стрелковым оружием, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.