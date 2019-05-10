Войти
10.05.2019
Военно-промышленный курьер

Необычная модификация БМП-3 до сих пор остается тайной

108
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В феврале текущего года в преддверие международной выставки вооружений IDEX в Абу-Даби (ОАЭ) в Сети появилась фотография очень непривычно выглядящей БМП-3.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", вместо 100-мм пушки 2А70 на нее смонтировали нечто, напоминающее ствол 82-мм или 120-мм автоматического миномета.

Как предположили тогда военные эксперты, в частности Алексей Хлопотов, возможно, это установки, напоминающие западные минометы или российский "Дрок".

От штатной 30-мм автоматической пушки 2А72, судя по всему, тоже избавились – вместо нее, по всей видимости, смонтировали крупнокалиберный пулемет.

"Как предполагалось, новый вариант БМП-3, превратившейся, по сути, в самоходно-артиллерийскую установку, продемонстрируют в ходе выставки. Однако ожидания оказались напрасными. САУ, по неизвестной причине, публично не показали. Вполне возможно, ее рассекретят на следующей IDEX или будут опубликованы ее фото из Йемена, где войска ОАЭ сражаются против отрядов Хуситов", – отмечает издание. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
ОАЭ
Россия
Продукция
2А72
БМП-3
Похожие новости
02.05.2019
Свои на восточном базаре
19.02.2019
"Армата" по-китайски: новую тяжелую БМП представили на IDEX-2019
29.08.2012
Проще закупить у нас на Украине
13.12.2006
Продаем танк Т-80. Недорого
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.05 00:33
  • 7
Россия построит атомный авианосец
  • 10.05 00:15
  • 136
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 10.05 00:08
  • 5
Россия придумает огромный атомный авианосец
  • 09.05 20:48
  • 77
В Узбекистане запрещена раздача георгиевских лент к 9 Мая
  • 09.05 20:46
  • 28
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 09.05 20:43
  • 7
Концепт F-35C с гиперзвуковой ракетой представили в США
  • 09.05 17:54
  • 9
Климкин обещает превратить Чёрное море в Бермудский треугольник для России
  • 09.05 14:07
  • 4
Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент (Апостроф, Украина)
  • 09.05 14:02
  • 20
Полет до третьего "козла"
  • 09.05 13:24
  • 5
Пуск ракеты нового северокорейского оперативно-тактического ракетного комплекса
  • 09.05 13:03
  • 13
Точка Архимеда в отечественной "оборонке"
  • 09.05 11:31
  • 1
Лукашенко не собирается требовать платы от РФ за военные базы
  • 09.05 10:38
  • 7
Вместо С-400: какие системы ПВО будут закупать российские военные
  • 09.05 10:31
  • 1
Радарная группа: малые ракетные корабли станут наводчиками огня
  • 09.05 10:15
  • 1
США развернули в Румынии систему ПРО