Необычная модификация БМП-3 до сих пор остается тайной

В феврале текущего года в преддверие международной выставки вооружений IDEX в Абу-Даби (ОАЭ) в Сети появилась фотография очень непривычно выглядящей БМП-3.

Как сообщает ИА "Вестник Мордовии", вместо 100-мм пушки 2А70 на нее смонтировали нечто, напоминающее ствол 82-мм или 120-мм автоматического миномета.

Как предположили тогда военные эксперты, в частности Алексей Хлопотов, возможно, это установки, напоминающие западные минометы или российский "Дрок".

От штатной 30-мм автоматической пушки 2А72, судя по всему, тоже избавились – вместо нее, по всей видимости, смонтировали крупнокалиберный пулемет.

"Как предполагалось, новый вариант БМП-3, превратившейся, по сути, в самоходно-артиллерийскую установку, продемонстрируют в ходе выставки. Однако ожидания оказались напрасными. САУ, по неизвестной причине, публично не показали. Вполне возможно, ее рассекретят на следующей IDEX или будут опубликованы ее фото из Йемена, где войска ОАЭ сражаются против отрядов Хуситов", – отмечает издание.