Московская международная конференция по безопасности еще раз показала, что является действенным механизмом укрепления глобальной и региональной стабильности - Шойгу

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Московская международная конференция по безопасности стала действенным механизмом укрепления глобальной стабильности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"26 апреля завершилась Восьмая Московская международная конференция по безопасности. Форум в очередной раз показал, что является действенным механизмом формирования многополярного мира, укрепления глобальной и региональной стабильности", - сказал С.Шойгу в среду на селекторном совещании.

Министр сообщил, что в работе конференции участвовали 55 иностранных делегаций, а также более тысячи экспертов из 111-ти стран.

"Состоялся конструктивный обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам безопасности", - сказал С.Шойгу.

Он также поздравил всех ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днём Победы и пожелал им крепкого здоровья, заботы близких и окружающих, всего наилучшего.