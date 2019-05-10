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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Московская международная конференция по безопасности еще раз показала, что является действенным механизмом укрепления глобальной и региональной стабильности - Шойгу

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Московская международная конференция по безопасности стала действенным механизмом укрепления глобальной стабильности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"26 апреля завершилась Восьмая Московская международная конференция по безопасности. Форум в очередной раз показал, что является действенным механизмом формирования многополярного мира, укрепления глобальной и региональной стабильности", - сказал С.Шойгу в среду на селекторном совещании.

Министр сообщил, что в работе конференции участвовали 55 иностранных делегаций, а также более тысячи экспертов из 111-ти стран.

"Состоялся конструктивный обмен мнениями по наиболее актуальным проблемам безопасности", - сказал С.Шойгу.

Он также поздравил всех ветеранов и тружеников тыла с наступающим Днём Победы и пожелал им крепкого здоровья, заботы близких и окружающих, всего наилучшего.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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