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10.05.2019
ЦАМТО

Состоялся спуск на воду третьей ДЭПЛ класса "Тип-209/1400" для ВМС Египта

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Источник изображения: Фото: navaltoday.com

ЦАМТО, 8 мая. Минобороны Египта сообщило о состоявшейся 3 мая на предприятии компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле церемонии спуска на воду третьей из четырех заказанных для ВМС страны ДЭПЛ "Тип-209/1400" (S43 (864)).

В мероприятии принял участие командующий ВМС Египта генерал-лейтенант Ахмед Халид Хассан Саид Ахмед (Ahmed Khaled Hassan Said Ahmed).

Как сообщал ЦАМТО, о заключении соглашения на строительство в Германии подлодок для ВМС Египта впервые сообщил в августе 2012 года начальник штаба ВМС контр-адмирал Осама Ахмед Эль-Гунди (Osama Ahmed el-Gundi). Целью закупки ДЭПЛ является повышение возможностей ВМС Египта по обеспечению безопасности на море и мореплавания в Суэцком канале, охране морских границ страны в Красном и Средиземном морях, а также сдерживанию потенциальных противников и поддержанию мира в регионе.

Базовое соглашение на постройку подводных лодок "Тип-209/1400" было подписано 12 декабря 2011 года. Строительство головной подлодки, получившей обозначение S41, началась на предприятии ThyssenKrupp Marine Systems 3 июля 2012 года, и продолжалось 57 месяцев. Спуск подлодки на воду прошел 12 октября 2015 года. Церемония передачи головной ДЭПЛ серии заказчику состоялась на предприятии в Киле 12 декабря 2016 года. Одновременно прошла церемония крещения второй подлодки S42. На военно-морскую базу Рас эль-Тин (Александрия) головная подлодка прибыла 19 апреля 2017 года. Приемка второй ДЭПЛ на предприятии TKMS в Киле состоялась 8 августа 2017 года. В Александрию она прибыла 18 октября 2017 года.

Стоимость контракта официально не раскрывалась, однако в феврале 2014 года французская газета "Ля Трибюн" сообщила, что стоимость подписанного Египтом в 2011 году контракта на поставку двух ДЭПЛ с опционом на постройку еще двух составляет 920 млн. евро (1,006 млн. долл.). Опцион на постройку второй пары подлодок был реализован в 2015 году. Как планируется, все заказанные подлодки будут переданы ВМС Египта к 2021 году.

Длина подводной лодки "Тип-209/1400" в варианте для ВМС Египта составляет 62 м, ширина – 6,2 м, надводное/подводное водоизмещение – около 1450/1600 т, максимальная скорость хода в подводном положении – 21,5 узла, дальность плавания – 11 тыс. морских миль, экипаж – 30 человек. В состав вооружения входят ракеты UGM-84 "Гарпун" и торпеды DM2A4.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Египет
Франция
Продукция
Harpoon ПКР
Компании
ThyssenKrupp
Проекты
209 тип
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