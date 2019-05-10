Российские военные будут получать по шесть истребителей МиГ-35 в год - источник

Москва. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ, как ожидается, будет получать по шесть истребителей МиГ-35 ежегодно, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Планируется заключить контракт так, чтобы российские Воздушно-космические силы получали как минимум по шесть машин в год", - сказал собеседник агентства о перспективах МиГ-35.

Он отметил, что военные уже получили первые два истребителя МиГ-35 по контракту на шесть машин, подписанному на форуме "Армия-2018". "Уже поставлено два самолёта, и ещё четыре машины поступят до конца года", - сказал источник.

В декабре 2018 года в Минобороны РФ заявили, что корпорация "МиГ" завершает окончательную сборку первой партии самолетов для поставки ВКС РФ и готовится к проведению их приемо-сдаточных испытаний. Однако к настоящему моменту официально о передаче военным первых МиГ-35 не сообщалось.

Тогда в ведомстве заявляли, что экипажи Государственного летно-испытательного центра (ГЛИЦ) Минобороны РФ приступили к интенсивным полетам на опытных машинах для проверки их маневренных характеристик и аэродинамической устойчивости. Кроме того, военные летчики уже начали испытывать авиационное вооружение МиГ-35 класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" ОАК и Минобороны РФ подписали контракт на поставку шести лёгких истребителей МиГ-35 до 2023 года. Машины будут поставляться в одноместной и двухместной (учебно-боевой) версиях - МиГ-35С и МиГ-35УБ.

Президент ОАК Юрий Слюсарь сообщал в интервью "Интерфаксу", что поставка этих шести машин завершится в 2019 году, а серийное производство истребителей начнётся после 2020 года.

В 2017 году Виктор Бондарев, находясь в должности главкома ВКС, заявлял, что весь парк лёгких истребителей будет заменен на МиГ-35. Однако, по данным осведомлённого источника "Интерфакса", российские военные не будут массово покупать новые истребители МиГ-35. "Никакого перехода всей лёгкой истребительной авиации на этот класс в ближайшее время не будет", - сказал собеседник агентства в марте 2018 года.

МиГ-35 считается самым совершенным самолётом в семействе истребителей "МиГ". В качестве силовых установок на МиГ-35 используются глубоко модернизированные двигатели РД-33МК, его бортовая радиоэлектронная станция позволяет выявлять и сопровождать от 10 до 30 воздушных целей на расстоянии до 160 км, при этом осуществляя захват до шести воздушных и четырёх наземных целей одновременно.

МиГ-35 оснащён современным комплексом обороны, он сводит до минимума внезапную атаку со стороны противника, позволяет распознавать как самолёты, так и летящие ракеты.

Как сообщалось, в состав средств поражения МиГ-35 вводятся перспективные авиационные вооружения, в том числе - средства поражения большой дальности, позволяющие атаковать цели без входа в зоны ПВО (противовоздушной обороны). Самолет способен решать боевые задачи в спектрах "воздух-воздух", "воздух-земля", "воздух-корабль".