Помпео проинформировал премьера Ирака об угрозах со стороны Ирана и потребовал защиты для находящихся в стане американцев

Вашингтон. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в ходе необъявленного заранее визита в Ирак провел переговоры с премьер-министром страны Аделем Абд аль-Махди и другими представителями иракского руководства, сообщили сопровождающие дипломата в поездке журналисты.

Дипломат сказал журналистам после переговоров, что его целью было проинформировать иракских чиновников о "нарастающем потоке угроз" со стороны Ирана, чтобы Ирак более эффективно обеспечивал безопасность находящихся в стране американцев.

"Мы сказали им о важности для Ирака быть в состоянии адекватно защищать американцев в их стране", - сообщил глава американской дипломатии.

Он сказал, что выразил поддержку Соединенными Штатами суверенитета Ирака, отметив: "Мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался в дела их страны, и нападал на представителей других стран внутри Ирака".

По словам госсекретаря, он также потребовал от иракских руководителей действовать быстрее в вопросе установления контроля над находящимися под влиянием Ирана боевиками в стране, чтобы не допустить превращения Ирака в "менее стабильную страну".

Перед прибытием в Багдад М.Помпео объявил журналистам на борту своего самолета, что основной задачей его внезапного визита является убедить иракское руководство в поддержке суверенного, независимого Ирака, свободного от влияния Ирана.

"Причина, по которой мы туда направляемся, это хорошо известные сообщения, которые указывают на то, что Иран повышает свою активность. Я хотел поехать в Багдад, чтобы переговорить с (иракским - ИФ) руководством и заверить его в том, что мы готовы продолжать добиваться того, чтобы Ирак был суверенным, независимым государством (...) так что это основная задача", - приводит слова госсекретаря сайт госдепа США.

В ответ на вопрос одного из журналистов о целях направления в район Ближнего Востока американской ударной авианосной группировки, М.Помпео сказал: "Сигнал, который мы послали иранцам, надеюсь, предоставит нам возможности сдерживания, и иранцы дважды подумают об атаках на американские интересы".