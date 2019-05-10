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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Дальний дрон и противолодочный самолет США провели многочасовую разведку у Черноморского побережья РФ

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Американский самолет Boeing P-8A Poseidon
Американский самолет Boeing P-8A Poseidon.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / aceebee / Boeing P-8A Poseidon

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk и патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon во вторник совершили многочасовые разведывательные полеты вблизи Крыма и Кубани, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, американский дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 15:10 мск, в течение более шести часов курсировал по линии от западной оконечности Крыма, вдоль его юго-западного и южного побережья, к югу от входа в Керченский пролив и близ побережья Краснодарского края вплоть до Большого Сочи.

Приблизительно в 17:50 мск к Крыму приблизился американский морской разведчик P-8A Poseidon. Пролетев вдоль его южного побережья в восточном направлении и к югу от входа в Керченский пролив, он затем около получаса кружил над международными водами Черного моря у побережья Краснодарского края в районе Новороссийска. После этого американский самолет вернулся к Крыму и не менее полутора часов курсировал у полуострова на участке между Евпаторией и Севастополем, временами приближаясь к российскому побережью на расстояние 33-43 км. В общей сложности Poseidon, также вылетевший с авиабазы Сигонелла, провел у Черноморского побережья России около трех часов.

Ранее во вторник все тот же дальний беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 11-2048 в течение более трех часов вел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе. При этом тяжелый беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, несколько раз подлетал на расстояние 40-60 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.

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Страны
Италия
Россия
США
Украина
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Global Hawk
P-8 Poseidon
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