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10.05.2019
Интерфакс-АВН

В контактной группе по Венесуэле готовы работать с РФ и другими странами - Могерини

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Федерика Могерини и Сергей Лавров
Федерика Могерини и Сергей Лавров.
Источник изображения: gazeta.ru

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Участники контактной группы по Венесуэле готовы усилить контакты с РФ, Китаем и другими странами для решения венесуэльского кризиса, сообщила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

На пресс-конференции в Коста-Рике она пояснила, что контакты необходимы со странами, "которые могут оказать помощь" в случае начала политического урегулирования.

Среди таких стран она упомянула, в частности, не только РФ и Китай, но и США, Кубу, Мексику.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Венесуэла
Китай
Коста-Рика
Куба
Мексика
Россия
США
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