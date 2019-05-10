В контактной группе по Венесуэле готовы работать с РФ и другими странами - Могерини

Брюссель. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Участники контактной группы по Венесуэле готовы усилить контакты с РФ, Китаем и другими странами для решения венесуэльского кризиса, сообщила во вторник глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

На пресс-конференции в Коста-Рике она пояснила, что контакты необходимы со странами, "которые могут оказать помощь" в случае начала политического урегулирования.

Среди таких стран она упомянула, в частности, не только РФ и Китай, но и США, Кубу, Мексику.