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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Президент Эстонии отметила слаженность действий армии страны и военных стран НАТО на учениях "Весенний шторм"

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Дали Грибаускайте и Керсти Кальюлайд
Дали Грибаускайте и Керсти Кальюлайд.
Источник изображения: www.belvpo.com

Таллин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) выразила удовлетворение ходом учений Сил обороны "Весенний шторм" и взаимодействием эстонских военных с союзниками по НАТО.

"Весенний шторм" - это экзамен для будущих резервистов и возможность отрабатывать более реалистично оборону эстонского государства. Очень приятно на каждом шагу осознавать, что как взаимодействие с союзниками, так и вооруженные силы в целом действуют как часы", - заявила президент, посетившая во вторник масштабные маневры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Она посетила учебные бои, которые провели на северо-востоке Эстонии близ границы с Россией военнослужащие обеих пехотных бригад и приписанные к ним части союзников. К.Кальюлайд побеседовала с участвующими в учениях солдатами, резервистами, союзниками и кадровыми военнослужащими.

Президент поблагодарила прибывших на учения резервистов, а также местные самоуправления и владельцев земель, которые допустили на свои территории участников маневров.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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