Президент Эстонии отметила слаженность действий армии страны и военных стран НАТО на учениях "Весенний шторм"

Таллин. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) выразила удовлетворение ходом учений Сил обороны "Весенний шторм" и взаимодействием эстонских военных с союзниками по НАТО.

"Весенний шторм" - это экзамен для будущих резервистов и возможность отрабатывать более реалистично оборону эстонского государства. Очень приятно на каждом шагу осознавать, что как взаимодействие с союзниками, так и вооруженные силы в целом действуют как часы", - заявила президент, посетившая во вторник масштабные маневры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Она посетила учебные бои, которые провели на северо-востоке Эстонии близ границы с Россией военнослужащие обеих пехотных бригад и приписанные к ним части союзников. К.Кальюлайд побеседовала с участвующими в учениях солдатами, резервистами, союзниками и кадровыми военнослужащими.

Президент поблагодарила прибывших на учения резервистов, а также местные самоуправления и владельцев земель, которые допустили на свои территории участников маневров.