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10.05.2019
Интерфакс-АВН

Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО по укреплению обороноспособности "в условиях длительной агрессии"

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Президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island"
Президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island".
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба президента Украины

Киев. 7 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства", сообщает пресс-служба администрации президента.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации" - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Украина
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