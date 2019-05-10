Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО по укреплению обороноспособности "в условиях длительной агрессии"

Президент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island".

Киев. 7 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 7 мая 2019 года "О мерах по укреплению обороноспособности государства", сообщает пресс-служба администрации президента.

"Документ признает необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации" - говорится в сообщении.