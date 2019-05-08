France Soir (Франция): боевики наносят удары по российским и сирийским силам из пустыни

Несколько месяцев назад ИГ* вернулось к повстанческой стратегии и наносит все новые удары по силам Дамаска и его российским союзникам в Бадие, большом пустынном регионе на юго-востоке Сирии. По утверждению газеты "Франс-Суар", все операции активно освещаются средствами пропаганды джихадистской организации, в которых размещаются многочисленные видеоролики и фоторепортажи.

"Исламскому государству"* удается сохранить свои силы в пустынном регионе Бадия на юго-востоке Сирии. Редкие до недавнего времени удары вновь участились. Сирийский режим и его союзники продолжают регулярно терять людей в этой зоне, что говорит о присутствии джихадистов.

Боевиков ИГ* вытеснили с востока провинции Хомс летом 2017 года, когда силы сирийского режима и его иностранных союзников начали наступление на восток в сторону Дейр-эз-Зора. Тем не менее организации удалось сохранить присутствие в пустыне Бадия, от северо-востока провинции Сувайда до севера американской базы Ат-Танф, захватывая окрестности Пальмиры и Сухне, а также Майядина и Букамаля.

В 2018 году джихадисты увеличили число ударов по проходящим через эту зону колоннам снабжения и плохо укрепленным позициям сирийской армии. 16 июня ИГ* заявила об уничтожении танка и грузовика с боеприпасами у насосной станции Т3 к востоку от Пальмиры. 7 июля она сообщила о гибели сына Абу Бакра аль-Багдади в операции в провинции Хомс. Это был последний документ, касающийся данного региона. Впоследствии удары продолжились, но официальная пропаганда "Исламского государства"* не брала за них ответственность, что может свидетельствовать о сложностях с поддержанием связи между боевиками и пропагандистами.

4 января 2019 года сообщалось о гибели бригадного генерала Хасана Навами, командующего инженерными частями 18-й дивизии сирийской армии, неподалеку от Пальмиры. 12 января конвой снабжения подвергся нападению в окрестностях Пальмиры, в результате чего погиб, по крайней мере, один сирийский солдат. 22 января были убиты четыре человека, в том числе капитан. 2 февраля армейская машина попала в засаду в 35 км на юго-восток от Сухне. В конце февраля в регионе потеряли жизни еще несколько солдат.

4 марта появилось широко разошедшееся по соцсетям видео, на котором сирийский солдат снимает свою армейскую колонну и взрыв самодельного взрывного устройства, унесший жизнь командира артиллерийского подразделения полковника Хадера к западу от Дейр-эз-Зора. 9 марта в результате инцидента к востоку от Сухне погибли четыре военных 17-й дивизии. 12 марта произошел взрыв СВУ в окрестностях Сухне, а несколькими днями ранее другое устройство унесло жизни троих солдат у станции Т2. 16 марта боевики ИГ* проникли в город Саванна и убили четырех мирных жителей, а затем скрылись в пустыне. 25 марта сирийский полковник и несколько его подчиненных погибли на трасе Пальмира-Дейр-эз-Зор.

21 марта 2019 года еженедельное издание боевиков "Ан-Наба" написало, что в результате засады у Сухне было убито 19 сирийских и 6 российских солдат. Кроме того, говорилось об уничтожении автомобиля сирийской армии с четырьмя военными внутри к югу от Пальмиры. Пропагандисты ИГ* также подчеркнули регулярное использование СВУ против армейских колонн.

25 марта Министерство обороны России сообщило о гибели трех солдат в провинции Дейр-эз-Зор в результате засады. Все это произошло в пустыне к западу от Майядина 22 февраля. В числе жертв значится майор Каримов из 38-й гвардейской мотострелковой бригады. Он говорил по-арабски и поэтому служил переводчиком и работал в Сирии со спецназом, а не со своей частью. На выложенном сирийскими силами видео виден изрешеченный пулями УАЗ. Российская сторона утверждает, что совместная операция ее спецподразделений и авиации позволила ликвидировать 30 террористов, но это заявление не подкрепляется фото или видео. Впоследствии некоторые подробности были добавлены "Новой газетой". Трех российских офицеров сопровождал выполнявший обязанности переводчика сирийский полковник. Они двигались в колонне с еще шестью другими транспортными средствами и проводили разведывательную операцию с прицелом на формирование базы неподалеку от насосной станции Т2. По неизвестной причине (возможно, из-за поломки) их машина отстала от группы и попала под обстрел. Майор и сирийский полковник были убиты прямо в автомобиле, два других россиянина - несколько часов спустя. Затем российским спецподразделениям при поддержке авиации удалось вернуть тела. Россияне считают, что информация о конвое была передана "Исламскому государству"*, но не могут точно назвать источник.

7 апреля 2019 года пропаганда ИГ* выложила видео агентства "Амак" с телами двух российских офицеров и двумя сирийскими пленными в пустыне Хомса. Оператор этого 32-секундного, заснятого на мобильный телефон ролика, допрашивает раненого в правую руку сирийского пленного. По его словам, лежащие на пикапе тела принадлежат россиянам. При этом человек слева, возможно, до сих пор жив, поскольку нам видно шевеление его левой руки. Раз тела объявленных погибшими 25 марта российских солдат были возвращены на родину, можно предположить, что видео "Амак" демонстрирует не засаду 22 февраля, а другое нападение, вероятно, то, о котором сообщало "Ан-Наба".

Сирийский режим продолжил нести потери в пустынной зоне на протяжении второй недели апреля. Несколько бойцов палестинской бригады "Лива аль-Кудс" (сражается на стороне режима и пользуется российской поддержкой) были убиты и ранены в провинции Дейр-эз-Зор во время нападения на их колонну по дороге из Сухне в Дейр-эз-Зор. Всего погибло десять человек - это самые больше официальные потери бригады с августа 2017 года. Сообщается, что оказавшийся на видео ИГ* от 7 апреля сириец Мунтер аль-Асас является бригадным генералом, христианином и уроженцем Кусайра (город на востоке провинции Хомс).

17 апреля "Исламское государство"* объявило об ударе по силам сирийского режима у оазиса аль-Кавн к северу от Сухне. В результате этой операции боевикам удалось убить 15 военных (в том числе четырех офицеров), уничтожить два грузовика и захватить два автомобиля. Как следует из источников режима, уничтоженным оказалось подразделение под командованием полковника Надека Садра. Вышедший 18 апреля 178 номер "Ан-Набы" был посвящен этому нападению. 19 апреля движение сообщило о ликвидации 20 сирийских солдат, уничтожении четырех единиц техники и захвате еще семи к северо-востоку от Сухне. В засаду попало подразделение "Лива аль-Кудс", которое прибыло за телами погибших несколькими днями ранее товарищей. 25 апреля ИГ заявило о применении СВУ у КПП Увайрид в 75 км на юг от Сухне и в 95 км на юго-восток от Пальмиры. Вышедший 25 апреля 179 номер "Ан-Набы" был посвящен засаде 19 апреля: сообщалось о 20 убитых (в том числе трех офицерах) и четырех уничтоженных автомобилях колонны. Сражение продолжалось целый день. По утверждению джихадистов, они забрали оружие и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды и противотанковые ракеты.

27 апреля джихадистское движение выложило два фоторепортажа. Первый касается пленения и казни двух военных в пустыне в окрестностях Сухне. Сложно сказать, попали ли эти люди в плен в результате прошлых засад. Второй посвящен результатам засады 19 апреля. В частности на фотографиях видны тела трех сирийских солдат, уничтоженный грузовик, несколько пикапов и захваченное оружие: зенитная установку ЗУ 23-2, тяжелый пулемет ДШК (12,7 мм) и гранатомет ПГ-9. Кроме того, боевикам удалось заполучить австрийскую крупнокалиберную снайперскую винтовку HS.50 (12,7 мм): что удивительно, в данном случае речь идет об оригинале, а не об иранской версии этого оружия, которой пользуются союзники Тегерана в Сирии и Ираке. Рядом лежали наушники и чехол для хранения оптики.

29 апреля ИГ* заявило о двух новых операциях в окрестностях Сухне, а также ликвидации десяти сирийских военных и одного офицера. Так, в результате засады были взяты в плен и казнены восемь человек, а также захвачены четыре мотоцикла, оружие и боеприпасы. По заявлениям террористов, офицер и два солдата режима были убиты в результате взрыва СВУ неподалеку от Сухне. 30 апреля организация сообщила о ликвидации шестерых человек и ранении еще четверых в результате двух нападений, одно из которых произошло на юго-востоке от Пальмиры. Одетые в форму режима боевики устроили фальшивый КПП, остановили машину и расстреляли ее пассажиров. Вечером вышел еще один фоторепортаж, посвященный двум ударам на юго-востоке от Пальмиры: был взорван грузовик и убит один человек.

С учетом событий последних недель, можно сделать предположение о том, что "Исламскому государству"* удалось сохранить более сильное, чем ожидалось, присутствие в регионе Бадия. Зачистки, проводимые режимом вот уже полтора года, ничего не дали: джихадисты все еще в состоянии портить жизнь противнику. Судя по всему, после падения Багхуза пропаганда ИГ* делает все большую ставку на боевиков из Бадии, к которым раньше она не привлекала особого внимания: об этом говорит растущее число ее официальных заявлений.

*"Исламское государство" - запрещенная в РФ террористическая организация