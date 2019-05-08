Войти
08.05.2019
ТАСС

"Панцири " и "Торы-М1" сбили 27 снарядов, выпущенных 6 мая боевиками по базе Хмеймим

79
0
0
Зенитная ракетная система "Тор-М1"
Зенитная ракетная система "Тор-М1".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Отмечается, что ни один снаряд не достиг своей цели

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские зенитные комплексы "Панцирь" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов 6 мая во время обстрела боевиками базы Хмеймим, ни один боеприпас не попал на базу. Об этом сообщили журналистам во вторник Центре примирения враждующих сторон (входит в Минобороны).

В Центре отметили, что 6 мая комплексы ПВО РФ успешно отразили "два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне". "Российскими зенитными комплексами "Панцирь-М" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что боевиками в тот же день был обстрелян город Джебла, девять реактивных снарядов разорвались на улицах города и в его окрестностях.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Тор-М1
Проекты
Тор ЗРК
Похожие новости
07.09.2016
В подмосковной Кубинке начинает работу форум "Армия-2016"
02.03.2016
Тегерану не страшно
02.11.2012
Действия в сфере ВТС должны быть адекватны современным условиям
09.07.2012
В Жуковском было на что посмотреть
24.05.2011
Рособоронэкспорт на выставке МИЛЕКС-2011
23.01.2007
Горка вооружений . "Рособоронэкспорт" поставил рекорд по продаже оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США