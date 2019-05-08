"Панцири " и "Торы-М1" сбили 27 снарядов, выпущенных 6 мая боевиками по базе Хмеймим

Отмечается, что ни один снаряд не достиг своей цели

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские зенитные комплексы "Панцирь" и "Тор-М1" сбили 27 реактивных снарядов 6 мая во время обстрела боевиками базы Хмеймим, ни один боеприпас не попал на базу. Об этом сообщили журналистам во вторник Центре примирения враждующих сторон (входит в Минобороны).

В Центре отметили, что 6 мая комплексы ПВО РФ успешно отразили "два удара реактивными системами залпового огня по авиабазе Хмеймим из районов, подконтрольных боевикам террористических организаций в идлибской зоне". "Российскими зенитными комплексами "Панцирь-М" и "Тор-М1" было сбито 27 реактивных снарядов, ни один снаряд на территорию базы не упал", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что боевиками в тот же день был обстрелян город Джебла, девять реактивных снарядов разорвались на улицах города и в его окрестностях.