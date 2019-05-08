Эксперт сравнил боевые лазеры России и США

Пока США испытывают лазерное оружие, Россия уже поставила его на дежурство.

На это существенное различие обратил внимание главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, комментируя РИА Новости недавнее испытание американского лазера.

Эксперт уточнил, что речь идет о поставленном на опытно-боевое дежурство российском комплексе "Пересвет". По словам Виктора Мураховского, после того, как это произошло, США нужно было показать, что они тоже работают в этом направлении. Но если американцы только тестируют свой лазер, "Пересвет" уже выполняет задачи в рамках боевого дежурства.

Эксперт также отметил, что созданием лазерного оружия уже давно занимаются и российские, и американские разработчики, но долгое время основной проблемой являлись энергетическая установки для энергозатратных лазерных систем.

"Если раньше вопрос электроэнергии был во главе угла, то сейчас технологии позволяют сделать приемлемые по размерам и мобильные источники питания, поэтому в ближайшей перспективе это направление будет очень активно развиваться как в России, так и в США", - прогнозирует Виктор Мураховский.

Напомним, ранее сообщалось, что во время испытаний прототипа лазерного оружия на американском полигоне White Sands ("Белые пески") удалось сбить несколько ракет.

Руслан Мельников