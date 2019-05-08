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08.05.2019
Интерфакс-АВН

Заключен контракт на создание сверхтяжелого транспортника на замену Ан-124 "Руслан" - отчет "Ильюшина"

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Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан"
Тяжелый дальний транспортный самолет Ан-124 "Руслан".
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Подписан контракт на разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену украинского Ан-124 "Руслан", следует из годового отчета ПАО "Ил".

"В рамках опытно-конструкторских работ по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета (СТВТС) завершена фаза предконтрактной работы, заключен государственный контракт на выполнение 3-5 этапов ОКР "СТВТС", - говорится в документе, опубликованном во вторник в Центре раскрытия корпоративной информации.

Согласно отчету, в 2018 году компанией "Ильюшин" также велась предконтрактная работа на выполнение научно-исследовательской работы "Исследование путей создания перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (НИР ПАК ВТА)".

Кроме того, "Ил" продолжает работы по модернизации, восстановлению исправности и продлению ресурса на самолетах типа Ан-124 с ремонтом двигателей Д-18Т.

В августе 2018 года президент ОАК Юрий Слюсарь сообщил "Интерфаксу", что возможный облик перспективного самолёта военно-транспортной авиации ПАК ВТА обсуждается с Минобороны РФ. "Мы сейчас обсуждаем с Минобороны возможный облик этого самолёта, какими характеристиками он должен обладать, и так далее. Есть наработки по этому направлению. Но приступить непосредственно к созданию новой машины мы сможем только после согласования всех этих вопросов с заказчиком", - заявил Ю.Слюсарь.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия приступит к научно-исследовательским работам (НИР) по созданию нового сверхтяжёлого транспортника на замену "Руслану" после 2025 года. "Они в НИРовском плане в конце ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018 - 2027 годы, - "ИФ")", - заявил Ю.Борисов журналистам, отвечая на вопрос о планах разработать новый сверхтяжёлый самолет для замены Ан-124.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Д-18Т
Компании
Ил
Минoбороны РФ
ОАК
Персоны
Борисов Юрий
Слюсарь Юрий
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