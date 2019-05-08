Американского президента пересадят на новый вертолет

Командование авиационных систем ВМС США (NAVIAR) заключило соглашение о начале производства Sikorsky VH-92A – следующего поколения президентских вертолетов. Об этом в понедельник сообщили в указанном ведомстве.

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В настоящее время в распоряжении NAVIAR находится три машины VH-92A, которые до недавнего времени проходили испытания.

Я считаю, что все прошло достаточно хорошо. Причина, по которой я говорю это, заключается в том, что я знаю, где вертолеты взлетали каждый день, и я знаю, где они приземлялись каждый день.

- заявил генерал-майор морской пехоты Грегори Л. Масьелло, ответственный за проект.

В рамках программы замены президентских вертолетов в 2014 году был заключен контракт на 1,2 миллиарда долларов с Lockheed Martin (которая выкупила Sikorsky), предполагающий формирование парка из шести единиц и возможность дополнительного заказа еще 17 единиц техники. Ожидается, что первоначальной эксплуатационной готовности VH-92A достигнет в конце 2020 года, а полное развертывание производства новых машин будет завершено в 2023 году.

Это уже вторая попытка заменить используемые в настоящее время президентские вертолеты VH-3D. В 2005 году предложенный "Локхидом Мартином" VH-71 победил "Сикорского" в соответствующем конкурсе. Однако многолетние задержки и перерасход средств заставили Пентагон свернуть проект в 2008 году и начать процесс заново.