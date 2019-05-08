Российский фрегат-носитель крылатых ракет "Калибр" "Адмирал Григорович" проведет День Победы на Кипре

Москва. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Фрегат Черноморского флота (ЧФ) "Адмирал Григорович" совершит деловой заход в кипрский порт Лимасол, сообщил официальный представитель ЧФ Алексей Рулев.

"Фрегат "Адмирал Григорович", выполняющий задачи в составе постоянного соединения ВМФ России в Средиземном море, в течение 8-9 мая совершит деловой заход в порт Лимасол Республики Кипр", - сказал А.Рулев.

Корабль пополнит запасы материальных средств, а экипаж в качестве отдыха совершит экскурсии по историческим местам города. Заход российского фрегата в иностранный порт пройдет в соответствии с планом пребывания корабля в Средиземном море и графиком пополнения запасов.

"Фрегат "Адмирал Григорович" выполняет поставленные задачи в дальней морской зоне с апреля 2019 года", - напомнил А.Рулев.

"Адмирал Григорович" - головной фрегат морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость - 30 узлов, автономность плавания - 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.