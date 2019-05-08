Разведка США получила данные о планах Ирана "атаковать американцев"

Решение о направлении ударной авианосной группы и группы стратегических бомбардировщиков "к берегам Ирана" принято не на пустом месте, утверждает издание The Wall Street Journal. К такому шагу Вашингтон подтолкнула информация о том, что Тегеран якобы вынашивает планы атаки американских сил в Сирии и Ираке.

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Американское издание со ссылкой на свои источники пишет, что Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) запросило дополнительные силы, так как получило информацию о якобы планируемых Ираном атаках на американский контингент на Ближнем Востоке. По разведданным, полученным американской разведкой, Иран "намерен организовать нападение подконтрольными ему силами в Баб-эль-Мандебском проливе, вблизи Йемена, а также провести атаки беспилотниками в Персидском заливе". При этом утверждается, что данные об предполагаемых действиях Ирана американской разведке передал Израиль.

Однако в издании не исключают, что приказ о нападении проиранских сил или регулярных воинских формирований в Тегеране могут отдать только при начале полномасштабных военных действий между Ираном и США.

Ранее сообщалось, что Вашингтон принял решение послать на Ближний Восток авианосную группу во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков. По словам помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, таким образом США "дают ясный сигнал Ирану".

Президент США Дональд Трамп в апреле этого года принял решение внести иранский КСИР в список террористических организаций. В ответ Высший совет национальной безопасности Ирана признал террористами Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM), а сами Соединенные Штаты "спонсором терроризма".