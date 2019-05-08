Проблема космического мусора озаботила ученых

Вокруг Земли со скоростью до 30 тыс. км/ч вращаются 1,25 млрд фрагментов космического мусора диаметром до 10 см. С каждым годом его становится все больше.

Вокруг Земли со скоростью до 30 тыс. км/ч вращаются 1,25 млрд фрагментов космического мусора диаметром до 10 см. С каждым годом его становится все больше.

Почему космический мусор может уничтожить космическую индустрию и что с этим делать — в сюжете "Известий".