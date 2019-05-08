Проблема космического мусора озаботила ученых
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Вокруг Земли со скоростью до 30 тыс. км/ч вращаются 1,25 млрд фрагментов космического мусора диаметром до 10 см. С каждым годом его становится все больше.
Вокруг Земли со скоростью до 30 тыс. км/ч вращаются 1,25 млрд фрагментов космического мусора диаметром до 10 см. С каждым годом его становится все больше.
Почему космический мусор может уничтожить космическую индустрию и что с этим делать — в сюжете "Известий".
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