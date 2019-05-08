Войти
08.05.2019
Известия.ru

Проблема космического мусора озаботила ученых

86
0
0
Источник изображения: iz.ru

Вокруг Земли со скоростью до 30 тыс. км/ч вращаются 1,25 млрд фрагментов космического мусора диаметром до 10 см. С каждым годом его становится все больше.

Вокруг Земли со скоростью до 30 тыс. км/ч вращаются 1,25 млрд фрагментов космического мусора диаметром до 10 см. С каждым годом его становится все больше.

Почему космический мусор может уничтожить космическую индустрию и что с этим делать — в сюжете "Известий".

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.05 23:44
  • 2
Премьер объединил продажу шведских истребителей с "действиями России в Крыму" и на Донбассе
  • 07.05 23:15
  • 121
Два новых фрегата проекта 22350 заложены на ССЗ "Северная Верфь"
  • 07.05 23:01
  • 5
РФ готова к разработкам новейших систем вооружения с другими странами
  • 07.05 22:42
  • 1
В "Ростехе" заявили о готовности к сотрудничеству по продаже Турции Су-57
  • 07.05 22:33
  • 2
Больше, чем кажется: в США раскрыли секрет военного бюджета России
  • 07.05 21:04
  • 8
В ВКС появится новый самолёт ДРЛО на базе Ту-214
  • 07.05 20:52
  • 1
Воюющие в Донбассе солдаты ВСУ смогут выбрать и заказать экипировку
  • 07.05 20:50
  • 1
Взгляд с Запада: Россия не бумажный тигр, она способна сокрушить США
  • 07.05 20:49
  • 2
История — танки: "„Тигр" был классическим символом силы" (Die Welt, Германия)
  • 07.05 20:17
  • 11
Взгляд сверху: истребитель МиГ-31БМ превратят в штаб атаки
  • 07.05 20:03
  • 28
Dragon уничтожен? Испытания Маска провалились
  • 07.05 19:58
  • 302
Вариант компоновки перспективного авианосца
  • 07.05 19:45
  • 17
Семейство авиадвигателей различного назначения будет разработано на базе двигателя для самолета МС-21 - ОДК
  • 07.05 19:39
  • 10
Российский крейсер признали сильнейшим в мире
  • 07.05 19:37
  • 1
В переговорах по разоружению требуется участие ядерной "пятерки" - посол РФ в США