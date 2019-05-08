Помпео подтвердил готовность к сотрудничеству с Россией по некоторым проблемам

США готовы к обсуждению с РФ вопросов продления договора по СНВ

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Россией в решении проблем, в которых интересы двух стран пересекаются.

"Я встречался со своими партнерами, будучи директором ЦРУ, чтобы найти те аспекты, в которых наши интересы пересекаются, и по которым мы могли бы достичь прогресса совместно. Это то, чего мы, надеюсь, можем достичь. Но, может быть, нам и не удастся. Посмотрим", - сказал дипломат в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

В ответ на вопрос о перспективах сотрудничества с Россией по договору об ограничении стратегических наступательный вооружений (СНВ) он напомнил, что эта проблема обсуждалась президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в их последней телефонной беседе.

"Беседа президентов Трампа и Путина была очень хорошей. Думаю, она может стать основой для формирования команд, чтобы двигаться вперед", - отметил М.Помпео.

По его словам, "президент Трамп глубоко осознает, что нужны два партнера, которые оба готовы соблюдать договор, поэтому мы должны убедиться, что в отличие от ДРСМД у нас есть система стимулов, которая заставит страны фактически соблюдать договоренности".

При этом, дипломат добавил: "Президент Трамп также знает, что теперь у нас есть третий участник. Эти договоры были заключены десятилетия назад, когда Китай находился в другом состоянии. Теперь он представляет и геостратегическую угрозу. И поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, и мы постараемся этого добиться".

Журналист спросил М.Помпео, считает ли тот реалистичным заключение многостороннего договора по вопросам контроля над вооружениями или же сначала следует сфокусировать усилия на двухстороннем.